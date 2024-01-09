Морозы и метели не отступают: синоптики уточнили прогноз погоды на 9 января (карта)

Из-за ухудшения погодных условий и возможных лавин в Ивано-Франковской области объявлен III уровень опасности. Синоптик Наталья Диденко, вместе с тем, уверяет, что зима в Украине приближается к пику.

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На севере Украины ожидаются морозы от -18 до -23 градусов, местами возможны метели и гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Кроме того, на крайнем юге ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. При этом синоптики предупреждают о гололедице на дорогах 9 и 10 января.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — заявили в Укргидрометцентре.

Погода по регионам Украины

В западных областях днем ожидается температура от -7 до -11 градусов. На Закарпатье будет теплее — от -1 до +1.

В Черниговской и Сумской областях днем температура будет от -9 до -12.

В центральных областях днем -6...-8.

На востоке и юго-востоке днем прогнозируют -7...-12.

В южной части страны синоптики ожидают днем от -3 до -6 градусов.

Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 9 января пасмурно с прояснениями, на дорогах гололедица. Температура по области днем -7...-12; в Киеве -7...-9 градусов.

Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, метеорологи предупредили о значительной снеголавинной опасности (III уровень) на высокогорье Ивано-Франковской области. Умеренная снеголавинная опасность (II уровень) ожидается также на высокогорье Закарпатской области.

Фото: Укргидрометцентр

Антициклонная карусель

Такой прогноз предоставила синоптик Наталья Диденко в собственном Facebook. Она сообщила, что во вторник, 9 января, антициклон Hannelore вытеснит с территории страны все осадки, и "мы вскоре даже будем жмуриться от солнца".

Фото: Facebook

Однако 9 января будет сохраняться холодная морозная погода. Ближайшей ночью на среду, 10 января, температура воздуха составит -10-18 градусов, местами на севере и западе до -18-22 градусов.

Диденко порекомендовала не только следить за свежими прогнозами погоды, но и надевать термобелье или кальсоны, спортивки, обязательно иметь с собой перчатки.

"А еще — не выходите голодными из дома, освободите немного холодильник: вынесите продукты на балкон, как раз погода способствует. Пару дней не нагружайте стиральную машину, уменьшите нагрузку на электроэнергию, держите себя в равновесии и тепле", — добавила синоптик.

Однако отметила, что зима приближается к пику и уже дальше будет не такая задиристая.

"Зима приближается к середине, зимние праздники завершаются, и в целом — идет к весне)", — пообещала Диденко.

Важно

Снег и морозы до -23 градусов: синоптики озвучили прогноз погоды на 8-10 января (карта)

Напомним, Министерство восстановления Украины предупредило о сложных погодных условиях с 7 по 9 января. Во всех регионах синоптики обещают сильные снегопады и осложнения проезда по дорогам из-за гололеда и мокрого снега.

В свою очередь, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко 7 января отметил, что морозная погода влияет на энергосистему в Украине, в ближайшее время энергетики могут ввести плановые отключения.