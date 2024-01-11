Жители Львовской области наколядовали почти полмиллиона: куда потратят деньги (фото)

Украинцам удалось собрать 427 тысяч гривен и еще некоторую сумму в валюте. В колядовании принимали участие жители трех сел одной общины.

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Украинцы из трех сел во Львовской области успешно поколядовали на праздники. Их общий "заработок" составляет почти полмиллиона гривен. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Львовской областной военной администрации (ОВА).

Жители Львовщины собрали во время праздников почти 427 тысяч гривен. В этом им помог украинский обычай колядования. В администрации уточнили, что средства собирали жители сел Мурованое, Сороки-Львовские и Каменнополь. Все они относятся к Мурованской общине.

Также колядники насобирали и иностранную валюту. Заработок в гривне дополнили 370 евро, 210 долларов и 100 злотых.

Фото: Львовская ОВА

В ОВА рассказали, что праздничные обходы домов проходили под лозунгом "Поможем ВСУ". Все деньги будут направлены на поддержку украинской армии. В частности, жители Львовщины собираются профинансировать закупку дронов для 137 отдельного батальона морской пехоты и 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, а также необходимых вещей для воинов.

"Таким образом, жители всего трех сел смогли собрать почти полмиллиона гривен на Вооруженные Силы Украины", — подытожили во Львовской ОВА.

Фото: Львовская ОВА

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