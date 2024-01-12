Как одеваться в церковь: Епифаний рассказал, обязательно ли женщинам быть в платках и юбках

Люди чаще молятся, когда появляются болезни или беды. Однако они забывают о Боге, когда полны сил и энергии, рассказал митрополит Епифаний.

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Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что церковь открыта для всех, в частности в нее могут прийти люди, которые не знают никаких правил или молитвы. Об этом он сообщил в интервью "ТСН.ua".

Епифаний отметил, что нужно просто прийти в храм, независимо от того, знает ли человек правила, молитву и тому подобное.

"Мы всегда говорим о том, что наша церковь открыта для всех", — сказал митрополит Епифаний.

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Он отметил, что всегда говорил о том, что если женщина, которая впервые идет в храм, не имеет платка или юбки, то это не должно быть преградой. Зато человек должен почувствовать, что его ждут в церкви, любят, поддерживают и дадут совет.

Кроме этого, он рассказал, что люди чаще молятся тогда, когда им трудно. Зато, когда он полны сил и энергии, у него складывается все хорошо в жизни, то человеку Бог не нужен. Каждый человек состоит из тела и души, для того, чтобы иметь физическую форму, он потребляет пищу.

"А душа нуждается также в этой пище духовной. И если мы не уделяем душе внимания, то мы становимся духовно черствыми и духовно в конце мертвыми", — пояснил он.

Епифаний добавил, что мы вспоминаем о Боге, когда в жизни появляются болезни или беды. Именно тогда люди идут в церковь, ставят свечу и думают, что одним визитом можно решить все проблемы.

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