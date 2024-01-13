Гололедица и морозы до -16: украинцев ждет похолодание, - Укргидрометеоцентр (карта)

По прогнозу синоптиков, в большинстве областей прогнозируется небольшой снег, возможно с дождем. На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

Related video

В воскресенье, 14 января, практически по всей территории Украины, кроме Одесской области, ожидаются осадки в виде снега. Также синоптики предупреждают о сильной гололедице. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно. Небольшой снег, днем в южных областях с дождем, только в Одесской области без осадков. На дорогах страны гололедица", — пишет пресс-служба.

Отмечается, что в воскресенье прогнозируется южный и юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. В западных областях местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в Карпатах — до 20-25 м/с. В этих районах также возможны кратковременные метели.

Также в гидрометеорологическом центре спрогнозировали температуру по всем регионам:

в западных регионах ожидается -3…-8 ночью и -2…+2 днем;

в северных регионах ожидается -7…-16 ночью до -3…0 днем;

в южных регионах ожидается 5…-1 ночью и 0…+4 днем;

в восточных регионах ожидается -16…-6 ноччью и -6…+1 днем.

Погода в Украине на 14 января

Также в гидрометеоцентре рассказали и о погоде в столице.

"Облачно, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.", — пишет пресс-служба.

По данным синоптиков, ночью в области ожидается температура от -12 до -7 градусов мороза, а днем от -5 до 0 градусов. В Киеве прогнозируется ночная температура от -9 до -7 градусов, а днем от -2 до 0 градусов.

А также в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей прогнозируется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Фокус уже писал о влиянии арктических воздушных масс на погоду в Украине в начале 2024 года. В Черниговской и Сумской областях температура может опуститься ниже -20 градусов.

В Киеве 20 декабря был зафиксирован температурный рекорд в +10,6 градусов. Такое значение на 1,5 градуса превысило рекордную норму 1982 года.