Ожеледиця та морози до -16: на українців чекає похолодання, — Укргідрометеоцентр (карта)

За прогнозом синоптиків, у більшості областей прогнозується невеликий сніг, можливо з дощем. На високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека.

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У неділю, 14 січня, практично по всій території України, крім Одеської області, очікуються опади у вигляді снігу. Також синоптики попереджають про сильну ожеледицю. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно. Невеликий сніг, вдень у південних областях із дощем, лише в Одеській області без опадів. На дорогах країни ожеледиця", — пише пресслужба.

Зазначається, що в неділю прогнозується південний і південно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а в Карпатах — до 20-25 м/с. У цих районах також можливі короткочасні хуртовини.

Також у гідрометеорологічному центрі спрогнозували температуру по всіх регіонах:

у західних регіонах очікується -3...-8 вночі та -2...+2 вдень;

у північних регіонах очікується -7...-16 вночі до -3...0 вдень;

у південних регіонах очікується 5...-1 вночі та 0...+4 вдень;

у східних регіонах очікується -16...-6 вночі та -6...+1 вдень.

Погода в Україні на 14 січня

Також у гідрометеоцентрі розповіли і про погоду в столиці.

"Хмарно, невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.", — пише пресслужба.

За даними синоптиків, уночі в області очікується температура від -12 до -7 градусів морозу, а вдень від -5 до 0 градусів. У Києві прогнозується нічна температура від -9 до -7 градусів, а вдень від -2 до 0 градусів.

А також у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей прогнозується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Фокус уже писав про вплив арктичних повітряних мас на погоду в Україні на початку 2024 року. У Чернігівській і Сумській областях температура може опуститися нижче -20 градусів.

У Києві 20 грудня було зафіксовано температурний рекорд у +10,6 градусів. Таке значення на 1,5 градуса перевищило рекордну норму 1982 року.