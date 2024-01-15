В Польше украинец сэкономил на ночевке и едва не погиб: подробности

В полицию обратилась женщина и сообщила, что в припаркованном автомобиле длительное время находится мужчина. Он время от времени включал двигатель, чтобы согреться.

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В Польше украинец едва не умер, экономя на ночлеге. Он решил переночевать на улице в авто и получил обморожение. Об этом сообщает местная полиция.

Так, в городе Вонгровец местная жительница сообщила в полицию о том, что в одном из припаркованных авто ночью длительное время сидит мужчина. Полицейские выехали на место и выяснили, что 58-летний гражданин Украины решил переночевать в одолженном автомобиле. Он время от времени включал двигатель, чтобы согреться.

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Мужчина закрылся изнутри и не хотел открывать дверь полиции.

Через несколько часов правоохранители снова наведались к мужчине. Из-за сильного мороза на лобовом стекле образовалась ледяная корка, что свидетельствовало о том, что украинец перестал отапливать автомобиль. Сам мужчина на появление правоохранителей на этот раз не отреагировал, а в салоне авто заметили бутылки из-под алкоголя.

Правоохранители вынуждены были выбить стекло и вызвать "скорую".

Замерзшего мужчину с сиптомами обморожения ног забрали в больницу. Также установлено, что мужчина, находясь в авто, пытался согреться алкоголем. В организме украинца обнаружили около 3,5 промилле алкоголя.

Напомним, что в Польше в городе Освенцим в ванной комнате без признаков жизни нашли 46-летнюю гражданку Украины. Полицию вызвала ее дочь.

Ранее сообщалось, что в Польше на заброшенном кладбище нашли тело украинки, которая находилась в розыске. Женщина исчезла из местной больницы еще 20 октября, и после этого о ее судьбе было ничего неизвестно.