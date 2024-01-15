"Клуб борща": Кулеба рассказал, что помогало решению многих вопросов Украины (видео)

Во время общения с журналистами Дмитрий Кулеба рассказал, что обычно "клуб борща" собирался у него на квартире. А для неформальной дипломатии использовали борщ, хлеб, сало и водку.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о "клубе борща", который помогал дипломатам разных стран находить общий язык во время обеда. Об этом министр сообщил в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Дмитрий Кулеба вспоминает, что когда он работал представителем Украины в Совете Европы в Страсбурге, в его квартире, которая фактически являлась резиденцией посла, собирался так называемый "клуб борща".

"Идея была такая. Варится борщ у меня на квартире, в резиденции посла. Приглашаешь нужных тебе людей, бутылка водки, борщ, хлеб, сало: работало безотказно для решения любых вопросов", — рассказал глава дипломатического ведомства.

На вопрос журналиста Романа Бебеха, какого уровня это были люди — высокого, Кулеба ответил утвердительно.

"Да. Все же люди являются людьми. А это значит, что все в принципе любят поесть и выпить в тех или иных объемах, скажем дипломатично", — уточнил Кулеба.

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