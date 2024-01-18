"Вот это съездили на гастроли": в Днепре директор театра избил актера из Чернигова

После избиения директор театра вызвал "подмогу", которая угрожала очевидцам, пострадавшему и полиции.

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В Днепре избили актера Черниговского драм театра. Сделал это директор Днепропетровского академического театра. Об этом сообщается на странице Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Г. Шевченко.

Отмечается, что инцидент произошел 17 января на стоянке возле Днепровского академического театра оперы и балета, куда театр из Чернигова приехал с гастролями.

"Было совершено нападение на актера Николая Лемешко в городе Днепр. Автобус стоял возле театра, так как во внутренний двор он не мог заехать из-за габаритов. Из-за этого заезд был перекрыт автобусом. Во время выгрузки костюмов из служебного автобуса подъехала машина Volkswagen Touareg, внутри которой находился директор оперного театра. Из машины вышли два человека: директор театра Константин Пинчук и неизвестный мужчина. В грубой форме требовали отогнать автобус, и остановить процесс выгрузки", — рассказали в Черниговском театре.

Далее директор театра дерзко обратился к актеру с требованием позвать водителя, на что Лемешко сказал, что отогнать автобус невозможно из-за того, что проезд заблокирован другими автомобилями. После этого директор театра ударил актера в лицо.

В театре добавили, что во время общения свидетелей и потерпевшего с полицией, которую вызвали на место инцидента, к ним подъехала другая машина с неизвестным мужчиной за рулем, который начал угрожать физической расправой всем присутствующим.

По факту избиения ведется расследование.

Ценители театрального искусства в комментариях смутились поведением директора театра:

Ну, теперь видно для всех настоящее "лицо" Днепровской "культуры". Поднимать руку на человека из-за парковки? Недопустимо. Позор и стыд!

Так тот директор видимо и своих артистов мутузит в оперном театре!

Это — не первый случай, когда Пинчук решает вопрос кулаками.

Как жительница города хочу извиниться за все. Стыдно за Днепр.

Просто Карабас Барабас какой-то...

Вот съездили на гастроли...

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