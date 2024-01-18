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Украина

"Вот это съездили на гастроли": в Днепре директор театра избил актера из Чернигова

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Избитый актер Николай Лемешко

После избиения директор театра вызвал "подмогу", которая угрожала очевидцам, пострадавшему и полиции.

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В Днепре избили актера Черниговского драм театра. Сделал это директор Днепропетровского академического театра. Об этом сообщается на странице Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Г. Шевченко.

Отмечается, что инцидент произошел 17 января на стоянке возле Днепровского академического театра оперы и балета, куда театр из Чернигова приехал с гастролями.

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"Было совершено нападение на актера Николая Лемешко в городе Днепр. Автобус стоял возле театра, так как во внутренний двор он не мог заехать из-за габаритов. Из-за этого заезд был перекрыт автобусом. Во время выгрузки костюмов из служебного автобуса подъехала машина Volkswagen Touareg, внутри которой находился директор оперного театра. Из машины вышли два человека: директор театра Константин Пинчук и неизвестный мужчина. В грубой форме требовали отогнать автобус, и остановить процесс выгрузки", — рассказали в Черниговском театре.

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Далее директор театра дерзко обратился к актеру с требованием позвать водителя, на что Лемешко сказал, что отогнать автобус невозможно из-за того, что проезд заблокирован другими автомобилями. После этого директор театра ударил актера в лицо.

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В театре добавили, что во время общения свидетелей и потерпевшего с полицией, которую вызвали на место инцидента, к ним подъехала другая машина с неизвестным мужчиной за рулем, который начал угрожать физической расправой всем присутствующим.

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По факту избиения ведется расследование.

Ценители театрального искусства в комментариях смутились поведением директора театра:

  • Ну, теперь видно для всех настоящее "лицо" Днепровской "культуры". Поднимать руку на человека из-за парковки? Недопустимо. Позор и стыд!
  • Так тот директор видимо и своих артистов мутузит в оперном театре!
  • Это — не первый случай, когда Пинчук решает вопрос кулаками.
  • Как жительница города хочу извиниться за все. Стыдно за Днепр.
  • Просто Карабас Барабас какой-то...
  • Вот съездили на гастроли...
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Напомним, что во Львове таксист избил пассажирок, которые опоздали на поездку. Водитель такси нервничал из-за угрозы попасть в пробку, поэтому выместил злобу на пассажирках.

Ранее сообщалось, что работник СБУ слушал русский шансон и подрался с военным. В больницу доставили четырех пострадавших. Из компании защитника пострадали трое. Также с сотрясением мозга был госпитализирован отец контрразведчика СБУ.