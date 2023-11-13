Работник СБУ слушал российский шансон и подрался с военным: его отстранили (видео)

Контрразведчик Дмитрий Сивак попал в скандал из-за того, что его гости веселились в ресторане под песню "Владимирский централ". Когда компания украинского защитника решила сделать замечание, в ход пошли кулаки.

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Служба безопасности Украины (СБУ) отстранила сотрудника департамента военной контрразведки Дмитрия Сивака, который попал в скандал из-за танцев под русский шансон и драки с военными. Об этом 13 ноября со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщили в NV.

По данным СМИ, Сивака отстранили от исполнения обязанностей и вывели в распоряжение командира.

"То есть его не уволили, но выполнять свою работу он не сможет", — объяснили журналисты.

Сейчас подразделения внутренней безопасности СБУ проводят служебное расследование. В ведомстве отметили, что такое поведение не достойно военного, особенно во время, когда тысячи сотрудников службы защищают Украину на передовой.

Драка в ресторане из-за шансона: что произошло?

Как сообщали в медиа "20 минут", 4 ноября в ресторане "Арталь" в Винницкой области одновременно две компании праздновали Дни рождения. В одном зале неназванный украинский военный собрал своих родных и друзей, а в другом — близкие поздравляли работника СБУ.

После 22:00 музыкальное сопровождение заведения завершило работу, и гости с удивлением услышали российский шансон. Из VIP-за сначала прозвучал "Владимирский централ" в исполнении Михаила Круга, а затем — композиция "Приходите в мой дом, мои двери открыты".

Возмущенные гости военного решили сделать замечание, но компания в соседнем зале продолжила развлекаться. Официанты и администрация ресторана на жалобы также не отреагировали. Впоследствии между двумя компаниями началась драка.

В больницу доставили четырех пострадавших. Из компании защитника пострадали трое — военный, стоматолог и юрист. Их имена неизвестны. Также с сотрясением мозга был госпитализирован Руслан Сивак — отец контрразведчика Дмитрия Сивака, который и был именинником.

По словам очевидцев, Руслан Сивак ставил шансон и инициировал драку вместе со своим сыном.

Полиция возбудила дело по статье о хулиганстве из-за инцидента.

Напомним, также в скандал попала экс-нардеп и языковед Ирина Фарион. Она поделилась в соцсетях скриншотом письма от жителя Крыма, в котором он высказался относительно украинского языка. В публикации не было скрыто имя студента, и уже через несколько дней его задержали российские оккупанты.

Представительница президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что будет добиваться привлечения языковеда к ответственности. По ее словам, публикация сообщения — "это низость и преступление".