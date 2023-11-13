Подозревают в госизмене: у нардепа Дубинского проводят обыски, — СМИ (фото)

ГБР и СБУ проводят обыски у нардепа Александра Дубинского из-за дела, которое касается пресс-конференции, которую он провел вместе с экс-нардепом Андреем Деркачем в 2019 году.

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В понедельник 13 ноября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками к народному депутату Александру Дубинскому, в отношении которого недавно завершили расследование по делу о подделке документов для выезда за границу. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, обыски у нардепа проводят из-за дела, касающегося пресс-конференции "Новые факты о международной коррупции, "Бурисме" и схеме доведения Украины до банкротства", которую Александр Дубинский провел в 2019 году вместе с бывшим нардепом Андреем Деркачем, которого лишили украинского гражданства и вручили подозрение в государственной измене.

Издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, заявило, что нардеп фигурирует в деле о государственной измене.

Отметим, что на момент выхода публикации нардеп Александр Дубинский не прокомментировал в своих соцсетях вероятные обыски.

В чем еще подозревали нардепа Дубинского

9 августа стало известно о том, что нардеп Александр Дубинский получил подозрение от генерального прокурора из-за своего выезда из Украины. Его подозревали во внесении должностным лицом ложных данных в официальные документы для дальнейшего выезда за границу для якобы сопровождения болезни отца.

1 ноября в СМИ появилась информация о том, что у Александра Дубинского правоохранители проводят обыски. 10 ноября ГБР завершило расследование по этому делу. Следствие выяснило, что нардеп успел побывать в трех странах.

Напомним, 3 августа в пресс-службе НАБУ сообщили о завершении расследования в отношении нардепа, которого подозревают в государственной измене и незаконном обогащении. Правоохранители объявили его в розыск. По данным СМИ, речь идет об Андрее Деркаче.