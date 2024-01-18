"Оце з'їздили на гастролі": у Дніпрі директор театру відлупцював актора з Чернігова

Після побиття директор театру викликав "підмогу", яка погрожувала очевидцям, постраждалому і поліції.

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У Дніпрі побили актора Чернігівського драм театру. Зробив це директор Дніпропетровського академічного театру. Про це повідомляється на сторінці Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.

Заначається, що інцидент стався 17 січня на стоянці біля Дніпровського академічного театру опери і балету, куди театр з Чернігова приїхав з гастролями.

"Було скоєно напад на актора Миколу Лемешка у місті Дніпро. Автобус стояв біля театру, так як у внутрішній двір він не міг заїхати через габарити. Через це заїзд був перекритий автобусом. Під час вивантаження костюмів зі службового автобуса підʼїхала автівка Volkswagen Touareg, всередині якого перебував директор оперного театру. З машини вийшли дві людини: директор театру Костянтин Пінчук та невідомий чоловік. У грубій формі вимагали відігнати автобус, та зупинити процес вивантаження", — розповіли у Чернігівському театрі.

Далі директор театру зухвало звернувся до актора з вимогою покликати водія, на що Лемешко сказав, що відігнати автобус неможливо через те, що проїзд заблокований іншими автівками. Після цього директор театру вдарив актора у обличчя.

В театрі додали, що під час спілкування свідків та потерпілого з поліцією, яку викликали на місце інциденту, до них підʼїхала інша автівка з невідомим чоловіком за кермом, який почав погрожувати фізичною розправою всім присутнім.

За фактом побиття ведеться розслідування.

Поціновувачі театрального мистецтва в коментарях збентежилися поведінкою директора театру:

Ну, тепер видно для всіх справжнє "лице" Дніпровської "культури". Підіймати руку на людину через парковку? Неприпустимо. Ганьба і сором!

Так той директор мабуть і своїх артистів мутузить в оперному театрі!

Це — не перший випадок, коли Пінчук вирішує питання кулаками.

Як мешканка міста хочу перепросити за все. Соромно за Дніпро.

Просто Карабас Барабас якийсь…

Оце з'їздили на гастролі…

Нагадаємо, що у Львові таксист побив пасажирок, які запізнилися на поїздку. Водій таксі нервував через загрозу потрапити у затор, тож вимістив злобу на пасажирках.

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