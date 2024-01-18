Зимовали без еды: в Киеве спасли большую стаю лебедей на замерзшем Днепре (видео)

Орнитологи призвали украинцев не кормить лебедей хлебом, ведь это может привести к болезням и гибели птиц.

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В водоеме Днепра возле парка Прибрежный около 40 лебедей спасли от смерти, поскольку в результате полного замерзания поверхности они остались без возможности плавать и добывать себе пищу. Об этом сообщил Николай Калашник, глава Дарницкой РГА, в Facebook.

Он отметил, что сегодня утром к нему обратились киевляне. Они были обеспокоены тем, что птицы оказались в ситуации, когда не могли плавать и добывать себе пищу.

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В Одесской области спасатели освободили лебедей, застрявших на льду на озере

"Местные очень полюбили птиц и подкармливают их", — пояснил чиновник.

Для спасения птиц провели соответствующую операцию. Сотрудники КП "Плесо", районного КП СЗН и Киевской службы спасения, организовали мероприятия.

Сейчас этим птицам ничего не угрожает, и они спокойно смогут дожить до весеннего потепления. Сейчас уже мастера из районного ПК УЗН сделали кормушки для птиц. Специалисты начали изготовление домиков на воде, чтобы после схода льда они остались на территории района.

Глава Дарницкой РГА назвал зерно и сезонные овощи лучшей пищей для лебедей зимой. Он призвал не пытаться кормить булками, это может привести к их болезням или даже гибели.

Чем кормить лебедей — рекомендации специалистов

Посетители парков и скверов в Украине иногда кормят лебедей хлебом, но это может привести к болезням и гибели. Орнитолог Виктория Гусарова рассказала, чем кормить лебедей. По ее словам, естественная пища для этих птиц — водоросли, маленькая рыба, моллюски, питательности со дна. Если такой нет, для них нужно найти крупы.

Лебедям полезно есть перловку, пшеницу, кукурузу и горох. Кроме этого, травяные гранулы, тертые овощи и зелень также должны быть в рационе.

Напомним, в январе 2022 года в киевском парке "Наталка" десятки лебедей облюбовали Днепр и не улетали в теплые края. Кормить птиц приходили жители Оболонского района, по их словам, с каждым днем количество птиц у реки росло.