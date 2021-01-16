В Одесской области спасатели освободили лебедей, застрявших на льду на озере

Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 16 лебедей от ледяной ловушки.

Спасатели использовали лодку и спецсредство для того, чтобы разбить лед на озере и освободить застрявших лебедей, — сообщает пресс-служба ГСЧС.

Вызов в ГСЧС произошел в районе 10:00. Сообщалось, что в районном центре Окны на озере застряли лебеди. Из-за падения дневной температуры вода на озере начала замерзать и птицы не могли выбраться из воды. Их лапы начали примерзать к воде.

В пресс-службе сообщают, для операции было задействовано четверо спасателей и лодка.

Обычно лебеди могут спокойно находится на замерзшей воде. Им достаточно подкожного жира и толщины перьев, чтобы не мерзнуть. Однако в данной ситуации их передвижение было затруднено.

По данным сервиса weather.com в Одессе температура воздуха ночью опускается до -13 градусов по Цельсию. Вода в водоемах замерзает из-за чего птицы, которые живут или питаются на воде, могут оказываться в ледяных "капканах".

Напомним, в Украину пришли морозы и снег. До конца недели температура может опускаться до -28 градусов по Цельсию. В ГосЧС предупреждают об обледенении водоемов и рек. В некоторых местах Одессы толщина снежного покрова достигает 20 см.