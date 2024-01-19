В Одесской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие (фото)

Движение транспорта было затруднено в пределах населенного пункта Шелехово, где и произошла авария.

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Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись на территории Одесской области. Подольское районное управление полиции сообщило подробности.

Авария произошла в пределах населенного пункта Шелехово около 10 часов в Ананьевской ОТГ. Движение транспорта было затруднено.

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Везли с реабилитации: в ДТП в Польше погибла 4-летняя девочка из Украины (фото)

В результате удара маршрутка выехала за пределы проезжей части. За помощью медиков обратились два человека.

На месте работают полицейские, медики и спасатели. Правоохранители организовали объезд указанного участка дороги. Дополнительную информацию относительно обстоятельств происшествия предоставят позже.

Фото: Национальная полиция

ДТП в Украине

На автодороге М-19 "Доманово — Тереблече" в Тернопольской области произошла авария с травмированными. Маршрутный автобус и два грузовых автомобиля столкнулись возле поворота в село Остров. Восемь человек с различным уровнем телесных повреждений попали в больницу в результате аварии.

В декабре нетрезвый водитель устроил смертельное ДТП в центре Киева. В полиции заявили, что два автомобиля марок Toyota и Renault столкнулись на улице Старановодницкой. В результате инцидента два человека погибли на месте происшествия, а подозреваемого виновника задержали.

На территории Харьковской области 25 ноября автобус попал в аварию. В полиции области заявили, что авария с автобусом и автомобилем произошла на территории Купянского района примерно в 8:00 на автодороге Чугуев — Миловое. В результате происшествия один человек погиб, а 18 — получили ранения.

Напомним, 17 января в Украине существенно возросло количество погибших на дорогах. За 2023 год в Украине зафиксировано более 23 тысяч ДТП с погибшими или пострадавшими. Основная причина смертельных аварий — превышение разрешенной скорости.