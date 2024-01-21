"Обманул" банкомат на 90 тысяч грн: в Ужгороде мужчину приговорили к двум годам за мошенничество

Житель Ужгорода сумел пополнить банковский счет на крупную сумму, не внося никаких средств. Суд приговорил его к двум годам испытательно срока.

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В Ужгороде мужчину приговорили к двум годам испытательного срока за то, что он пополнил свой банковский счет на 90 тысяч грн, не внося в банкомат никаких средств. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на приговор Ужгородского горрайонного суда.

По информации СМИ, житель Ужгорода в ноябре 2021 года "обманул" банкомат "Ощадбанка". Мужчина пополнял банковскую карту, которую выдал другой банк. В материалах суда говорится, что по системе отправлялся запрос на VISA и далее в банк-эмитент для разрешения выполнения операции.

После того, как от банка-эмитента был получен ответ, подтверждающий успешное пополнение карточного счета, на банкомат поступало сообщение об успешной операции со стороны банка-эмитента и команда принять наличные.

"При обработке данных, полученных от банка-эмитента, банковская платежная карта, которую использовал мужчина, отклонила операцию с ошибкой обработки чипом карты. В купюры, которые последний вносил, не попавшие в депозитную кассету банкомата, вернулись вместе с картой владельцу, а денежные средства в свою очередь, с учетом факта успешной операции по пополнению счета клиента от АО "Государственный сберегательный банк Украины" зачислились на счет банковской платежной карты в размере в соответствии с суммой пополнения", — говорится в материалах суда.

Таким образом мужчина за три месяца пополнил свой счет более чем на 90 тысяч гривен. Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 190 УК Украины и приговорил к двум годам испытательного срока. Также он должен вернуть банку почти 92 тысячи гривен материального ущерба.

На суде подозреваемый вину признал и пообещал вернуть деньги.

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