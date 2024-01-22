Боялся так, что спал с детьми: украинка в Германии зарезала арендодателя, потому что не хотела съезжать

Немец согласился принять женщину на некоторое время, но украинка осталась в его доме практически на год и заставляла прописать ее у себя в доме.

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В Германии судят украинку, которая зарезала хозяина дома, потому что не хотела съезжать с него. Подробности этого дела рассказывает немецкое издание BILD.

Так, жертвой гражданки Украины стал 54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау. Он дал украинке Елене К. комнату для проживания в своем доме после начала российского вторжения.

Мы познакомились 15 лет назад

Немец и украинка познакомились еще 15 лет назад в интернете. У пары завязались отношения, которые длились некоторое время. Впрочем, впоследствии у них возникли проблемы и Юрген "дистанцировался" от Елены, но иногда общаться они и дальше продолжали.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Елена сначала переехала к своей сестре в город Шварцвальд, но затем появилась с чемоданами в доме Юргена в Дахау. IT-специалист согласился принять ее на некоторое время, однако украинка осталась в его доме практически на год и заставляла Юргена прописать ее у себя.

Она была в ярости, когда ее просили выбраться.

По версии следствия, через некоторое время Юрген начал просить женщину выбраться из его дома, но ей это не понравилось. Елена вела себя агрессивно и не реагировала на просьбы мужчины покинуть его дом. Опасаясь женщины, немец даже спал вместе с детьми на диване.

5 февраля 2023 года Елена во время очередной ссоры в присутствии семьи Юргена схватила кухонный нож и нанесла хозяину дома несколько ножевых ранений в верхнюю часть тела. Мужчина истек кровью прямо на месте. Прибывшие на вызов медики констатировали его смерть.

Сейчас во Втором окружном суде Мюнхена продолжается судебный процесс в отношении украинки.

Напомним, что Автор книги "Как убить мужчину" получила пожизненный срок за убийство своего возлюбленного. Мотивом для убийства мужа было желание обналичить полис страхования жизни на 1,4 миллиона долларов, поскольку она испытывала трудности с деньгами.

Ранее сообщалось, что житель одного из сел Одесского района решил убить своего соседа, поскольку с ним у него были долговременные неприязненные отношения. Мужчина заказал убийство соседа за 10 тысяч долларов.