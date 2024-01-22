Боявся так, що спав з дітьми: українка в Німеччині зарізала орендодавця, бо не хотіла з'їжджати

Німець погодився прийняти жінку на деякий час, але українка залишилася в його будинку практично на рік і змушувала прописати її у себе в будинку.

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У Німеччині судять українку, яка зарізала господаря будинку, бо не хотіла з'їжджати з нього. Подробиці цієї справи розповідає німецьке видання BILD.

Так, жертвою громадянки України став 54-річний IT-фахівець Юрґен Ф. з Дахау. Він дав українці Олені К. кімнату для проживання у своєму будинку після початку російського вторгнення.

Познайомилися 15 років тому

Німець і українка познайомилися ще 15 років тому в інтернеті. В пари зав'язалися стосунки, які тривали якийсь час. Втім, згодом в них виникли проблеми і Юрґен "дистанціювався" від Олени, але іноді спілкуватися вони і далі продовжували.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року Олена спочатку переїхала до своєї сестри в місто Шварцвальд, але потім з'явилася з валізами в будинку Юрґена в Дахау. IT-фахівець погодився прийняти її на деякий час, проте українка залишилася в його будинку практично на рік і змушувала Юрґена прописати її у себе.

Лютувала. коли її просили вибратися

За версією слідства, через деякий час Юрген почав просити жінку вибратися з його будинку, але їй це не сподобалося. Олена поводилася агресивно і не реагувала на прохання чоловіка покинути його будинок. Побоюючись жінки, німець навіть спав разом із дітьми на дивані.

5 лютого 2023 року Олена під час чергової сварки у присутності родини Юрґена схопила кухонний ніж та завдала господареві будинку кілька ножових поранень у верхню частину тіла. Чолові стік кров'ю просто на місці. Медики, які прибули на виклик, медики констатували його смерть.

Зараз у Другому окружниму суді Мюнхена триває судовий процес відносно українки.

Нагадаємо, що Авторка книжки "Як убити чоловіка" отримала довічний термін за вбивство свого коханого. Мотивом для вбивства чоловіка було бажання перевести в готівку поліс страхування життя на 1,4 мільйона доларів, оскільки вона відчувала труднощі з грошима.

Раніше повідомлялося, що мешканець одного з сіл Одеського району вирішив вбити свого сусіда, оскільки з ним у нього були довготривалі неприязні відносини. Чоловік замовив вбивство сусіда за 10 тисяч доларів.