Украина установила новый антирекорд по рождаемости, — Минюст (инфографика)

В течение 2023 года в Украине родилось более 187 тысяч малышей. За время независимости это самый низкий показатель.

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В Министерстве юстиции Украины обнародовали статистику рождаемости и заключения браков за 2023 год. Об этом известно из публикации пресс-службы от 27 января.

За прошлый год родилось 187 387 маленьких украинцев.

Лидерами по рождаемости стали:

Киев (19,9 тысячи малышей);

Львовская область (16,6 тысячи детей);

Днепропетровская область (14,4 тысячи малышей);

Одесская область (13,7 тысячи детей);

Киевская область (10,8 тысячи малышей);

Ровенская область (9,5 тысячи малышей);

Закарпатская область (9,4 тысячи детей).

Также в течение года в Украине зарегистрировали 186 051 брак. В топ-3 лидеры по количеству вновь созданных семей вошли Киев, Днепропетровская и Одесская области. Разводов было зафиксировано в 8 раз меньше — 24 108.

Решение официально изменить свое имя, фамилию или отчество приняли в 2023 году 9 230 украинцев. Всего было зарегистрировано 903 016 актовых записей гражданского состояния.

Из инфографики издания "Слово и Дело" известно, что в 2023 году Украина установила новый антирекорд по рождаемости. 187 тысяч малышей за год — это самый низкий показатель за время независимости Украины.

Инфографика по рождаемости в Украине Фото: Слово і діло

В целом тренд на падение уровня рождаемости наблюдается в Украине уже в течение десятилетия. На заре независимости в Украине рождалось более 600 тысяч детей, но уже в 1999 году зафиксировали первый ощутимый спад.

В 2002-2013 годах после спада демографическая ситуация в Украине начала улучшаться. Рождаемость росла, и украинцы даже установили два рекорда роста показателя (на 8-8,1%).

Однако с началом войны с Россией рождаемость начала снова снижаться, и вскоре упала ниже даже того уровня, на котором была даже в период первого спада. Однако необходимо учитывать, что данные не включают информации о малышах на временно оккупированных территориях.

Напомним, в The Wall Street Journal сообщали, что уровень рождаемости в Украине — один из самых низких в Европе. В СМИ прогнозировали, что он упадет до самого низкого в мире.

Во Львове местная жительница родила 11 ребенка. Женщине 40 лет, и ее старший сын уже отпраздновал свое 17-летие.