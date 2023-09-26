Рождаемость в Украине может стать самой низкой в мире, — WSJ

Рождаемость в Украине была низкой еще до полномасштабного вторжения РФ. Теперь этот показатель может стать самым низким в мире, утверждают журналисты.

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Рождаемость в Украине упала на 28% за первые шесть месяцев 2023 года по сравнению с первым полугодием довоенного 2021 года. Это самое большое снижение показателя за все годы независимости. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, опубликованной в понедельник, 25 сентября.

Украина не могла похвастаться высокими демографическими показателями и до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Уровень рождаемости в стране был одним из самых низких в Европе, а сейчас украинские демографы прогнозируют его падение до самого низкого во всем мире.

За период с января по июнь 2023 года в Украине родилось меньше 97 тысяч детей. За последние 10 лет рождаемость ежегодно уменьшается примерно на 7%. В сочетании с миграцией и войной, на которой каждый день гибнут в основном молодые мужчины, это может привести к тому, что население Украины может стать одним из старейших в Европе.

Пессимистичные прогнозы предполагают сокращение населения Украины с 43 миллионов в 2021 году до 30 миллионов в течение следующих двадцати лет, утверждает специалист Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун.

Еще один антипик рождаемости в Украине был зафиксирован в 2014 году и связан с аннексией Крыма. Тогда в стране родилось на 12% меньше детей.

На начало 2022 года коэффициент рождаемости в Украине снизился до 1,2. Минимальный показатель для поддержания численности населения – 2,1 ребенка на одну женщину.

Война оказала еще большее негативное влияние на рождаемость. Миллионы беженцев выехали из Украины. Большинство из них – женщины фертильного возраста с детьми, чьи мужья остались в Украине либо погибли. Пары, которые не разлучила война, отложили рождение детей по соображениям безопасности или экономическим причинам, тоже так или иначе связанным с войной.

Напомним, по прогнозу демографов Украина не сможет восстановить население страны. Даже при самых оптимистичных прогнозах количество людей значительно уменьшится.

Ранее СМИ писали о том, что Украине нужно вернуть женщин, которые бежали от войны за границу. В противном случае страна не сможет восстановить свою экономику.