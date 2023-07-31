Сократилась почти в три раза: в Украине назвали показатель рождаемости (инфографика)

В 2023 году в среднем в месяц появляется на свет 16,1 тысячи детей. До 24 февраля 2023 года пик рождаемости в Украине приходился на июль.

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С января по июль 2023 года в Украине родилось 96 755 детей. Это на 28% меньше, если сравнивать с соответствующим периодом в 2021 году, когда на свет появилось 135 079 младенцев. Об этом сообщает 31 июля Опендатабот со ссылкой на данные Минюста.

В 2023 году 16,1 тысячи детей в среднем рождается в месяц. Если сравнивать с предыдущими годами, количество младенцев колебалась в пределах 21-23 тысячи новорожденных в месяц.

До 24 февраля 2023 года пик рождаемости в Украине приходился на июль. Также в марте 2022 и 2023 года фиксировали значительные показатели. В последние годы мальчиков рождается больше, чем девочек. Начало полномасштабной войны особо не изменило соответствующее распределение: 51% против 49%.

Аналитики отметили, что в целом динамика рождаемости в стране падает еще с 2013 года. Полномасштабное российское вторжение спровоцировало еще больший кризис в количестве новых украинцев. Это самый большой спад за все время независимости. Предыдущий антипик также связан с войной — в 2015 показатели рождаемости упали аж на 12% за год.

Фото: opendatabot

Специалисты считают, что в Украине нужно создавать надлежащие условия для жизни семьи. Возможность для женщин и мужчин работать и зарабатывать также влияет на демографическую ситуацию.

Напомним, в ноябре 2021 года стало известно, что в Украине смертность превысила рождаемость в пять раз. В третьей декаде октября среднесуточный показатель смертности в Украине опередил прошлого года на тысячу человек.