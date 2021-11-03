"Какой будет ноябрь, не хочется думать": в Украине смертность превысила рождаемость в пять раз

В третьей декаде октября среднесуточный показатель смертности в Украине опередил прошлогодний на тысячу человек.

По состоянию на 21 октября в Украине умероло 2 769 человек, а родилось всего 523. Об этом свидетельствуют данные дашборда "Экономика карантина", обновленные 3 ноября.

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Так, демографическое сальдо за период с 1 октября прошлого года по 1 ноября этого года составляет -728 786 человек.

В то же время системный аналитик Евгений Истребин у себя на странице в Facebook подсчитал, что за пять лет с 2015 по 2019 годы в октябре в среднем умирало 1607 человек в день.

"Судя по дашборду мы имеем превышение среднесуточной смертности в третьей декаде октября более 1000 смертей каждый день", – заметил он.

При этом, в прошлом году в октябре рост смертности был 18,5% (9200 добавочных смертей), а в ноябре 2020 года – уже 30,6% (14863 добавочные смерти).

"Какой будет этот ноябрь даже не хочется думать. Но 1000 добавочных смертей каждый день это трагедия всей страны", – заключил Истребин.

Напомним, за минувшие сутки в Украине от коронавируса умерли 720 человек.

Ранее Фокус писал, что 20 октября Украина заняла третье место в мире по показателю суточной смертности от COVID-19.

Также сообщалось, что академики НАН Украины предсказывали новые рекорды по смертности от коронавируса.