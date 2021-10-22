Украина попала в тройку мировых лидеров по смертности от коронавируса за сутки

Больше летальных случаев COVID-19 выявили только в России и Соединенных Штатах. Также страна заняла второе место в Европе по этому показателю.

По итогам суток 20 октября Украина заняла третье место в рейтинге суточной смертности от коронавирусной болезни среди стран мира с показателем в 546 летальных случаев. Об этом свидетельствуют данные портала статистики Worldometers.

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Первая пятерка рейтинга суточной смертности выглядит следующим образом:

США — 1428 летальных случаев; Россия — 1036; Украина — 546; Бразилия — 461; Румыния — 448.

Далее идут Мексика, Филиппины, Индия, Турция и Иран — там показатель суточной смертности находится в диапазоне от 424 до 178 летальных случаев.

[ + – ] Статистика смертности от коронавируса в мире

Также Украина заняла второе место среди стран Европы по этому показателю, оставшись позади РФ. Число летальных случаев, выявленных в стране за сутки, оказалось выше, чем в Румынии (448), Болгарии (120) и Великобритании (115). Далее идут Германия, Сербия, Польша, Молдова и Италия, где выявили от 85 до 36 смертей от коронавируса.

[ + – ] Смертность от коронавируса в Европе

21 октября в Украине выявили еще больше летальных случаев, чем сутками ранее — 614. Это рекордный показатель за все время пандемии.

Ранее Фокус сообщал про рост смертности от COVID-19 в Украине. По статистике министерства здравоохранения, за предыдущую неделю число летальных случаев выросло на 22%.

Тем временем в регионах страны ужесточаются карантинные ограничения. В "красную" зону уже попали Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Херсонская области. В ближайшее время аналогичный уровень эпидемической опасности могут установить в Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях. Также о скором попадании в "красную" зону сообщали и власти Киева.