Україна потрапила в трійку світових лідерів за смертністю від коронавірусу за добу

Більше летальних випадків COVID-19 виявили тільки в Росії та Сполучених Штатах. Також країна зайняла друге місце в Європі за цим показником.

За підсумками доби 20 жовтня Україна посіла третє місце в рейтингу добової смертності від коронавірусної хвороби серед країн світу з показником 546 летальних випадків. Про це свідчать дані порталу статистики Worldometers.

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Перша п'ятірка рейтингу добової смертності має такий вигляд:

США — 1428 летальних випадків; Росія — 1036; Україна — 546; Бразилія — 461; Румунія — 448.

Далі йдуть Мексика, Філіппіни, Індія, Туреччина й Іран — там показник добової смертності перебуває в діапазоні від 424 до 178 летальних випадків.

[ + – ] Статистика смертності від коронавірусу у світі

Також Україна посіла друге місце серед країн Європи за цим показником, залишившись позаду РФ. Число летальних випадків, виявлених у країні за добу, виявилося вище, ніж у Румунії (448), Болгарії (120) та Великобританії (115). Далі йдуть Німеччина, Сербія, Польща, Молдова й Італія, де виявили від 85 до 36 смертей від коронавірусу.

[ + – ] Смертність від коронавірусу в Європі

21 жовтня в Україні виявили ще більше летальних випадків, ніж добою раніше — 614. Це рекордний показник за весь час пандемії.

Раніше Фокус повідомляв про зростання смертності від COVID-19 в Україні. За статистикою міністерства охорони здоров'я, за попередній тиждень число летальних випадків зросло на 22%.

Тим часом у регіонах країни посилюються карантинні обмеження. У "червону" зону вже потрапили Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Херсонська області. Найближчим часом аналогічний рівень епідемічної небезпеки можуть встановити в Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій і Чернігівській областях. Також про швидке потрапляння в "червону" зону повідомляла й влада Києва.