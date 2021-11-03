"Який буде листопад, не хочеться думати": в Україні смертність перевищила народжуваність у п'ять разів

У третій декаді жовтня середньодобовий показник смертності в Україні випередив минулого року на тисячу людей.

Станом на 21 жовтня в Україні померло 2769 осіб, а народилося всього 523. Про це свідчать дані дашборду "Економіка карантину", оновлені 3 листопада.

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Так, демографічне сальдо за період із 1 жовтня минулого року до 1 листопада цього року становить -728 786 осіб.

Водночас системний аналітик Євген Істребін у себе на сторінці у Facebook підрахував, що за п'ять років із 2015 по 2019 рік у жовтні в середньому помирало 1607 людей на день.

"Судячи з дашборду, ми маємо перевищення середньодобової смертності в третій декаді жовтня понад 1000 смертей щодня", — зауважив він.

При цьому минулого року в жовтні зростання смертності було 18,5% (9200 додаткових смертей), а в листопаді 2020 року – вже 30,6% (14 863 додаткові смерті).

"Який буде цей листопад, навіть не хочеться думати. Але 1000 додаткових смертей щодня — це трагедія всієї країни", — сказав Істребін.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні від коронавірусу померли 720 людей.

Раніше Фокус писав, що 20 жовтня Україна посіла третє місце у світі за показником добової смертності від COVID-19.

Також повідомлялося, що академіки НАН України передбачали нові рекорди щодо смертності від коронавірусу.