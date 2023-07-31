Скоротилася майже у тричі: в Україні назвали показник народжуваності (інфографіка)

У 2023 році у середньому на місяць з'являється на світ 16,1 тисячі дітей. До 24 лютого 2023 року пік народжуваності в Україні припадав на липень.

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З січня по липень 2023 року в Україні народилося 96 755 дітей. Це на 28% менше, якщо порівнювати з відповідним періодом у 2021 році, коли на світ з'явилося 135 079 немовлят. Про це повідомляє 31 липня Опендатабот із посиланням на дані Мін'юсту.

У 2023 році 16,1 тисячі дітей у середньому народжується на місяць. Якщо порівнювати з попередніми роками, кількість немовлят коливалась на межі 21-23 тисячі на новонароджених на місяць.

До 24 лютого 2023 року пік народжуваності в Україні припадав на липень. Також у березні 2022 і 2023 року фіксували значні показники. Останніми роками хлопчиків народжується більше, аніж дівчаток. Початок повномасштабної війни особливо не змінив відповідний розподіл: 51% проти 49%.

Аналітики зазначили, що загалом динаміка народжуваності в країні падає ще з 2013 року. Повномасштабне російське вторгнення спровокувало ще більшу кризу у кількості нових українців. Це найбільший спад за весь час незалежності. Попередній антипік також пов'язаний із війною — у 2015 показники народжуваності впали аж на 12% за рік.

Фото: opendatabot

Фахівці вважать, що в Україні потрібно створювати належні умови для життя родини. Можливість для жінок та чоловіків працювати й заробляти також впиває на демографічну ситуацію.

Нагадаємо, у листопад 2021 року стало відомо, що в Україні смертність перевищила народжуваність у п'ять разів. У третій декаді жовтня середньодобовий показник смертності в Україні випередив минулого року на тисячу людей.