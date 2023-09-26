Народжуваність в Україні може стати найнижчою у світі, — WSJ

Народжуваність в Україні була низькою ще до повномасштабного вторгнення РФ. Тепер цей показник може стати найнижчим у світі, стверджують журналісти.

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Народжуваність в Україні впала на 28% за перші шість місяців 2023 року порівняно з першим півріччям довоєнного 2021 року. Це найбільше зниження показника за всі роки незалежності. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, опублікованій у понеділок, 25 вересня.

Україна не могла похвалитися високими демографічними показниками і до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Рівень народжуваності в країні був одним із найнижчих у Європі, а зараз українські демографи прогнозують його падіння до найнижчого в усьому світі.

За період із січня по червень 2023 року в Україні народилося менше ніж 97 тисяч дітей. За останні 10 років народжуваність щороку зменшується приблизно на 7%. У поєднанні з міграцією та війною, на якій щодня гинуть здебільшого молоді чоловіки, це може призвести до того, що населення України може стати одним із найстаріших у Європі.

Песимістичні прогнози передбачають скорочення населення України з 43 мільйонів 2021 року до 30 мільйонів протягом наступних двадцяти років, стверджує фахівець Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

Ще один антипік народжуваності в Україні було зафіксовано 2014 року і пов'язано з анексією Криму. Тоді в країні народилося на 12% менше дітей.

На початок 2022 року коефіцієнт народжуваності в Україні знизився до 1,2. Мінімальний показник для підтримки чисельності населення — 2,1 дитини на одну жінку.

Війна справила ще більший негативний вплив на народжуваність. Мільйони біженців виїхали з України. Більшість із них — жінки фертильного віку з дітьми, чиї чоловіки залишилися в Україні або загинули. Пари, які не розлучила війна, відклали народження дітей з міркувань безпеки або економічних причин, теж так чи інакше пов'язаних із війною.

Нагадаємо, за прогнозом демографів Україна не зможе відновити населення країни. Навіть за найоптимістичніших прогнозів кількість людей значно зменшиться.

Раніше ЗМІ писали про те, що Україні потрібно повернути жінок, які втекли від війни за кордон. В іншому разі країна не зможе відновити свою економіку.