Хуже всего к белорусам и русским: как украинцы относятся к другим народам, — опрос

У украинцев значительно ухудшилось отношение к россиянам и белорусам после полномасштабного вторжения РФ. Мнения же о канадцах и американцах улучшились.

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Хуже всего украинцы относятся к жителям России и Беларуси. Также в течение последнего года ухудшилось отношение к русскоязычным украинцам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые 29 января опубликовал Киевский международный институт социологии.

Согласно данным исследования, лучше всего украинцы относятся к украиноязычным украинцам, полякам и русскоязычным украинцам.

Фото: КМИС

Отмечается, большая часть респондентов не против представителей этих групп допустить как членов семьи или друзей. Также низкий уровень этнических предубеждений у украинцев к канадцам, американцам, немцам, французам и евреям, которые живут в Украине.

Между тем хуже всего отношение у украинцев к россиянам и белорусам, которые живут в своей стране, и россиянам, которые живут в Украине. Большинство опрошенных, а именно 80%, заявили, что не допускали бы россиян даже как туристов.

Важно

Каким украинцы видят будущее страны через 10 лет: данные опроса КМИС

По сравнению с прошлым годом, у украинцев в лучшую сторону изменилось отношение к жителям стран, которые являются союзниками Украины, а именно: канадцев, американцев, немцев и французов.

Отмечается, что согласно исследованию, отношение к полякам у украинцев не изменилось, однако опрос проводился до блокирования границы польскими забастовщиками.

Долгое время украинцы лучше относились к россиянам и белорусам, даже после 2013 года. Однако ситуация кардинально изменилась после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Теперь украинцы относятся к представителям этих этнических групп хуже всего.

Фото: КМИС

В частности, социальное расстояние к россиянам является самым высоким за 29 лет наблюдений. К жителям Беларуси социальная дистанция несколько ниже, однако 23% опрошенных украинцев отметили, что готовы видеть их только как туристов, а 46% — не пускали бы в Украину.

После 2013 года несколько улучшилось отношение к евреям, однако еще лучше украинцы стали относиться к американцам и канадцам.

Напомним, в прошлом году социологи провели опрос и оценили уровень благосостояния в семьях украинцев. Отмечалось, что более 28% респондентов оценили состояние семьи как достаточно плохое. Впрочем более половины опрошенных сказали, что их благосостояние является "не плохим и не хорошим".

Также в конце декабря в Киевском международном институте социологии опубликовали результаты опроса относительно того, каким украинцы видят будущее через десять лет. Большинство людей сказали, что Украина будет перспективной и в составе ЕС.