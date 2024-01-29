Найгірше до білорусів та росіян: як українці ставляться до інших народів, — опитування

В українців значно погіршилося ставлення до росіян та білорусів після повномасштабного вторгнення РФ. Думки ж про канадців та американців покращилися.

Related video

Найгірше українці ставляться до жителів Росії та Білорусі. Також протягом останнього року погіршилося ставлення до російськомовних українців. Про це свідчать результати опитування, які 29 січня опублікував Київський міжнародний інститут соціології.

Згідно із даними дослідження, найкраще українці ставляться до україномовних українців, поляків та російськомовних українців.

Фото: КМІС

Зазначається, більша частина респондентів не проти представників цих груп допустити як членів родини чи друзів. Також низький рівень етнічних упереджень в українців до канадців, американців, німців, французів і євреїв, які живуть в Україні.

Тим часом найгірше ставлення в українців до росіян та білорусів, які живуть у своїй країні, та росіян, які живуть в Україні. Більшість опитаних, а саме 80%, заявили, що не допускали б росіян навіть, як туристів.

Важливо

Яким українці бачать майбутнє країни через 10 років: дані опитування КМІС

Порівнюючи із минулим роком, в українців у кращу сторону змінилося ставлення до мешканців країн, які є союзниками України, а саме: канадців, американців, німців і французів.

Зазначається, що згідно із дослідженням, ставлення до поляків в українців не змінилося, однак опитування проводилося до блокування кордону польськими страйкарями.

Довготривалий час українці найкраще ставилися до росіян та білорусів, навіть після 2013 року. Однак ситуація кардинально змінилася після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Тепер українці ставляться до представників цих етнічних груп найгірше.

Фото: КМІС

Зокрема, соціальна відстань до росіян є найвищою за 29 років спостережень. До жителів Білорусі соціальна дистанція дещо нижча, однак 23% опитаних українців зазначили, що готові бачити їх лише як туристів, а 46% — не пускали б в Україну.

Після 2013 року дещо покращилося ставлення до євреїв, однак ще більше краще українці почали ставитися до американців та канадців.

Нагадаємо, минулого року соціологи провели опитування та оцінили рівень добробуту у родинах українців. Зазначалося, що понад 28% респондентів оцінили стан родини як досить поганих. Втім більш ніж половина опитаних сказали, що їхній добробут є "не поганим та не хорошим".

Також наприкінці грудня у Київському міжнародному інституті соціології опублікували результати опитування щодо того, яким українці бачать майбутнє через десять років. Більшість людей сказали, що Україна буде перспективною та у складі ЄС.