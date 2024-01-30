Вслед за улицей: в Харькове переименуют станцию метро "Пушкинская", – Терехов

По словам городского главы, пока преждевременно говорить о новом названии станции, так как по этому поводу идет "большая дискуссия". Мэр также анонсировал переименование всех остальных топонимов, связанных с Россией.

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В 2024 году Харьковский городской совет переименует одну из центральных станций метро "Пушкинская". Об этом сказал мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии корреспонденту портала "Думка" 30 января.

"Если мы переименовали улицу Пушкинскую, как можно оставить станцию "Пушкинскую"?" – заявил Терехов.

По словам Терехова, пока преждевременно говорить о том, как будет называться станция.

"Большая дискуссия. Будем общаться с жителями, будем рассматривать", — сказал городской глава.

Кроме того, в эфире телемарафона Терехов анонсировал переименование всех топонимов в Харькове, связанных с Россией. По его словам, это должно произойти в течение 3-4 месяцев.

"Это очень скрупулезная работа, которая проводится каждый день", — сказал он.

Чиновник также подчеркнул, что переименование топонимов осуществляется с учетом мнения харьковчан. Так, на сайте горсовета регулярно проводятся соответствующие опросы.

Переименование топонимов в Харькове: что известно

Напомним, 26 января состоялась внеочередная сессия Харьковского горсовета, на которой было решено переименовать 65 топонимов, связанных с РФ и ее союзниками. В частности, была переименована улица Пушкинская, сильно пострадавшая во время российских атак 23 января.

"На бывшей улице Пушкинской были прилеты, имеем там колоссальные разрушения, пострадали люди. Теперь она будет носить имя Григория Сковороды. Я благодарен, что депутатский корпус поддержал мое предложение", — сообщил Терехов.

По данным мэра города, в результате атак на Харьков 23 января погибли 11 человек, в том числе ребенок.

Последствия удара по центру Харькова

Терехов подчеркнул, что российские ракетные удары 23 января привели к одной из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за все время полномасштабной войны, в связи с чем в городе был объявлен траур.