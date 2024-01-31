Мужчина пользовался карточкой погибшего в авиакатастрофе с руководством МВД в Броварах

35-летний уроженец Днепропетровщины рассчитывался чужой карточкой за покупки и снимал наличные. Операции с карточкой погибшего он проводил 14 раз.

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Правоохранители задержали мужчину, который украл банковскую карточку одного из погибших в авиакатастрофе в Броварах и снимал с нее деньги. Об этом сообщает в телеграм полиция Киевской области.

Так, правоохранители установили, что в январе 2023 года, на месте падения вертолета ГСЧС, я кому находилось руководство МВД Украины, мужчина нашел банковскую карточку. Он забрал ее себе и никому об этом не сказал. Владельцем карточки оказался из членов экипажа.

35-летний уроженец Днепропетровщины начал пользоваться чужой картой, рассчитываясь ею за покупки и снимая наличные. Операции с карточкой погибшего он проводил 14 раз.

Подозреваемый 14 раз проводил операции с карточкой погибшего

Правоохранители установили личность вора. Ему сообщено о подозрении (ч. 4 ст. 185 УКУ и ч. 1 ст. 357 УКУ).

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, что 18 января, в Броварах Киевской области на детский сад упал вертолет . В нем находилось руководство МВД страны.

По данным спасателей, в результате падения вертолета в Броварах погибли 14 человек. Еще 25 человек получили ранения, из них 11 — дети. Среди погибших и руководители Министерства внутренних дел, в частности глава ведомства Денис Монастырский.