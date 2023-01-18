Авиакатастрофа в Броварах: в результате крушения вертолета погибла мама с ребенком (фото)

По данным спасателей, в результате падения вертолета в Броварах погибли 14 человек. Еще 25 человек получили ранения, из них 11 — дети.

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В среду, 18 января, во время трагедии в Броварах погибла Елена Пономаренко и ее младшая дочь Милана, об этом сообщила знакомая семьи Анна Волкова.

У женщины остался муж и старшая дочь.

[ + – ] Погибшая девочка в Броварах

"Сегодня у нас случилась трагедия. Крестный моей сестры потерял в том садике жену с маленькой дочерью Миланой. У Александра осталась еще дочь", — написала в социальных сетях Анна Волкова.

По данным ГСЧС, в авиакатастрофе в Броварах погибли 14 человек, среди них и руководители Министерства внутренних дел, в том числе и глава ведомства Денис Монастырский. Ранения получили еще 25 человек, из них 11 — дети.

На экстренном заседании Кабмина был назначен врио главы правоохранительного ведомства — глава Нацполиции Игорь Клименко.

[ + – ] Погибшая в Броварах

Представители стран Запада выразили соболезнования после трагедии в Броварах. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала авиакатастрофу в Броварах "трагедией в сердце истерзанной войной Украины".

"Эстония скорбит вместе с вами", — написала в Twitter глава правительства балтийской страны Кая Каллас. По ее словам, это стало очередным напоминанием о том, что Украина платит за свободу высокую цену.

Ранее Фокус сообщал, что Елена Зеленская не смогла сдержать слез в Давосе, узнав о крушении вертолета рядом с детским садом в Броварах.

Первая леди Украины попросила понять ее эмоции и объяснила, что 18 января стало еще одним печальным днем в новейшей истории Украины.