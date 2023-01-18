Авіакатастрофа у Броварах: унаслідок краху вертольота загинула мама з дитиною (фото)

За даними рятувальників, унаслідок падіння вертольота у Броварах загинули 14 людей. Ще 25 людей зазнали поранень, з них 11 — діти.

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У середу, 18 січня, під час трагедії у Броварах загинула Олена Пономаренко та її молодша донька Мілана, про це повідомила знайома сім'ї Анна Волкова.

У жінки залишився чоловік і старша дочка.

[ + – ] Загибла дівчинка в Броварах

"Сьогодні в нас трапилась трагедія. Хрещений моєї сестри втратив у тому садочку дружину з маленькою донечкою Міланою. В Олександра залишилася ще дочка", — написала в соціальних мережах Анна Волкова.

За даними ДСНС, в авіакатастрофі в Броварах загинули 14 осіб, серед них і керівники Міністерства внутрішніх справ, зокрема голова відомства Денис Монастирський. Поранення отримали ще 25 осіб, із них 11 — діти.

На екстреному засіданні Кабміну було призначено голову правоохоронного відомства — голову Нацполіції Ігоря Клименка.

[ + – ] Загибла в Броварах

Представники країн Заходу висловили співчуття після трагедії у Броварах. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала авіакатастрофу в Броварах "трагедією в серці змученою війною України".

"Естонія тужить разом із вами", — написала у Twitter глава уряду балтійської країни Кая Каллас. За її словами, це стало черговим нагадуванням про те, що Україна платить за волю високу ціну.

Раніше Фокус повідомляв, що Олена Зеленська не змогла стримати сліз у Давосі, дізнавшись про катастрофу вертольота поряд із дитячим садком у Броварах.

Перша леді України попросила зрозуміти її емоції та пояснила, що 18 січня стало ще одним сумним днем у новітній історії України.