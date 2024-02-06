"Цена чистоты Православной веры": УПЦ МП показала митрополита Лонгина с гематомами (фото)

В УПЦ МП сообщили, что владыка не удержал равновесие и упал после операции на сердце, поскольку его лечение связано с приемом препаратов, имеющих тяжелые побочные эффекты.

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В Украинской православной церкви Московского патриархата опубликовали снимок митрополита Лонгина (в миру Михаил Жар) с гематомами на лице. Снимком поделились в Центре информации УПЦ в Facebook.

Сообщается, что официальной информации из Банченского монастыря по поводу случившегося с настоятелем пока нет.

"Неофициальные источники из Буковинской епархии утверждают, что владыка не удержал равновесие и упал после операции на сердце, поскольку его лечение связано с приемом препаратов, имеющих тяжелые побочные эффекты", — сказано в сообщении.

Отметим, что на фотографии также есть надпись: "Это есть цена чистоти Православной веры!"

Митрополит Лонгин Жар Фото: УПЦ МП

Телеканал "Еспресо.Захід" обратился в полицию Черновицкой области за комментарием по поводу произошедшего со священнослужителем. правоохранители заявили журналистам, что в полицию по поводу обращений или сообщений не поступало. Полицейские проверяют информацию, распространенную в соцсетях.

Также отметим, что на сайте СПЖ 12 декабря 2023 года сообщили, что медики госпитализировали митрополита Лонгина. Он перенес еще летом того же года тяжелый инсульт. Иерарх УПЦ попал в больницу из-за проблем с сердцем. Медики поставили диагноз мерцательная аритмия.

Кто такой Митрополит Лонгин

Митрополит Лонгин (Михаил Васильевич Жар) родился в 1965 году. Служит в Украинской православной Церкви Московского патриархата, Черновицкой Епархии с 2012 года. 22 мая 2023 года он был вызван на допрос в СБУ. Позже в пресс-службе СБУ во Львовской области сообщили, что настоятелю объявили подозрение за то, что он во время литургий пренебрежительно высказывался по поводу Православной Церкви Украины, называя ее "церковью антихриста" и "сатанинской".

Напомним, что 16 ноября 2023 года стало известно, что священник УПЦ МП покусал военного. Представителям церкви разрешили забрать вещи из опечатанного собора, но они начали ссориться с военными из-за демонтажа замка. Дошло до того, что священник бросился на одного из защитников с кулаками и зубами.