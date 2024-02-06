"Ціна чистоти Православної віри": УПЦ МП показала митрополита Лонгина з гематомами (фото)

В УПЦ МП повідомили, що владика не втримав рівновагу і впав після операції на серці, оскільки його лікування пов'язане з прийомом препаратів, що мають важкі побічні ефекти.

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В Українській православній церкві Московського патріархатуопублікували знімок митрополита Лонгіна (в миру Михайло Жар) з гематомами на обличчі. Знімком поділилися в Центрі інформації УПЦ у Facebook.

Повідомляють, що офіційної інформації з Банченського монастиря з приводу того, що сталося з настоятелем, поки немає.

"Неофіційні джерела з Буковинської єпархії стверджують, що владика не втримав рівновагу і впав після операції на серці, оскільки його лікування пов'язане з прийомом препаратів, які мають тяжкі побічні ефекти", — ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що на фотографії також є напис: "Це є ціна чистоти Православної віри!"

Митрополит Лонгин Жар Фото: УПЦ МП

Телеканал "Еспресо.Захід" звернувся до поліції Чернівецької області по коментар з приводу події зі священнослужителем. правоохоронці заявили журналістам, що до поліції з приводу звернень чи повідомлень не надходило. Поліцейські перевіряють інформацію, поширену в соцмережах.

Також зазначимо, що на сайті СПЖ 12 грудня 2023 року повідомили, що медики госпіталізували митрополита Лонгина. Він переніс ще влітку того ж року важкий інсульт. Ієрарх УПЦ потрапив до лікарні через проблеми із серцем. Медики поставили діагноз миготлива аритмія.

Хто такий Митрополит Лонгин

Митрополит Лонгин (Михайло Васильович Жар) народився 1965 року. Служить в Українській православній Церкві Московського патріархату, Чернівецькій Єпархії з 2012 року. 22 травня 2023 року його викликали на допит у СБУ. Пізніше у пресслужбі СБУ у Львівській області повідомили, що настоятелю оголосили підозру через те, що він під час літургій зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її "церквою антихриста" і "сатанинською".

Нагадаємо, що 16 листопада 2023 року стало відомо, що священник УПЦ МП покусав військового. Представникам церкви дозволили забрати речі з опечатаного собору, але вони почали сваритися з військовими через демонтаж замка. Дійшло до того, що священик кинувся на одного із захисників із кулаками та зубами.