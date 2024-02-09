Герой Украины Порхун возглавил Минветеранов: что о нем известно

Александр Порхун был первым заместителем Юлии Лапутиной, которая 5 февраля подала в отставку с должности министра по делам ветеранов Украины.

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Александр Порхун временно будет исполнять обязанности министра по делам ветеранов Украины. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 9 февраля. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

До назначения Порхун был заместителем министра Юлии Лапутиной, которая подала в отставку 5 февраля. Через два дня, 7 февраля, Верховная Рада Украины уволила Лапутину.

Что известно об Александре Порхуне

Александру Порхуну 37 лет.

Учился в четырех вузах: Одесском институте Сухопутных войск, Львовском институте Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского и Национальном университете государственной фискальной службы Украины.

Бывший командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады. Участник военных операций в южных и восточных областях Украины с 2014 года. Участвовал в освобождении Краматорска, Славянска, Лисичанска, Шахтерска, Хрустального (ранее — Красный Луч), Алчевска, Бойковского (тогда Тельманово) и других населенных пунктов.

В 2015 году награжден званием Герой Украины с отличием орденом "Золотая Звезда".

В декабре 2017 года уволился с военной службы с правом ношения военной формы. Майор ВСУ в отставке.

Баллотировался как самовыдвиженец кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах 2019 года по мажоритарному избирательному округу №217 в Киеве.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Новым главкомом стал генерал-полковник Александр Сырский. Глава государства заявил, что Сырский должен представить реалистичный и детальный план действий Вооруженных сил Украины на следующий год, учитывая текущую ситуацию на поле боя и будущие перспективы.

В воскресенье, 4 февраля, в интервью итальянскому телеканалу Rai1 Владимир Зеленский заявил о намерении провести замену ряда руководителей всей управленческой группы страны.