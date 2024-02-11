"Оранжевый" уровень опасности для туристов: в Карпатах сошли мощные лавины (карта)

Кроме того, погодные условия поспособствовали тому, что в Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется гидрологическая опасность.

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С горы Брескул в Карпатах сошли три снежные лавины. Информация об этом появилась на странице ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

"С восточного склона горы Брецкул сошли три лавины мокрого снега объемами 3300, 1050 и 3500 м³. Советуем воздержаться от выходов в высокогорье", — говорится в сообщении.

По состоянию на воскресенье, 11 февраля, как сообщает "Укргидрометцентр", снеголавинная опасность сохраняется для западной, восточной и центральной частей Закарпатской области, а также для Ивано-Франковской области. В этих регионах объявлен 3-й (оранжевый) уровень опасности.

Для Закарпатской и Ивано-Франковской областей 11 февраля сохраняется снеголавинная опасность Фото: Скриншот

Кроме того, синоптики предупредили о том, что на реках Закарпатской области сохранится высокая водность с небольшими колебаниями уровней воды, в верховьях рек днем будут формироваться максимальные уровни. Продолжится содержание воды на пойме: р.Тиса — Тячев и Хуст, на р.Латорица — г. Мукачево, г. Чоп, на р. Старая — с. Зняцево и на р. Боржава — с. Верхние Реметы. В нижнем течении р. Боржава ожидается продолжение повышения уровня воды на 0,4–0,7 м, с содержанием и увеличением слоя воды на пойме; затоплением приусадебных участков в селах Б.Комяты, Сильце; затоплением автодорог местного значения и сельскохозяйственных угодий ряда сел Береговского и Хустского районов Закарпатской области (II уровень опасности — оранжевый).

Напомним, 12 января мы писали о том, как незнакомец спас женщину, которую накрыла снежная лавина. Джанет Хе рассказала, что была погребена под снегом, не могла дышать и думала, что умрет. На помощь оказавшейся в ловушке женщине пришел другой лыжник.

А в начале января 2021 года в Абхазии сход снежной лавины в водопад перепугал туристов. На видео, размещенном в Instagram, видно, как гигантская снежная масса падает вниз. Туристы, стоящие рядом, одновременно удивлены и напуганы масштабами стихии.