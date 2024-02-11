Отрицал украинское государство: останки Столыпина хотят внести в обменный фонд с РФ (видео)

Останки Столыпина могут обменять как на пленных бойцов ВСУ, так и на тела умерших и захороненных на территории современной РФ украинских культурных и исторических деятелей.

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В Киево-Печерской Лавре предлагают внести в обменный фонд останки политического деятеля времен Российской империи Петра Столыпина. Об этом рассказал журналистам ТСН директор государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

Он отметил, что российский государственный деятель Столыпин похоронен на территории киевской святыни — даже несмотря на то, что он при жизни отрицал украинскую государственность как таковую. Поэтому, по словам Остапенко, уже пора начинать общественный диалог о том, что нужно делать с останками.

"Одна из идей — внести его в обменный фонд, как бы это не выглядело и не звучало. У нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену. У нас есть наши украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ, которые заброшены и никто не знает, где они находятся. Если мы говорим, что начался процесс настоящей независимости Украины, он должен начинаться, в том числе с возвращения наших символов и наших деятелей", — сказал директор музея-заповедника.

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Декоммунизация в действии: в центре Киева с обелиска демонтировали советскую символику

Петр Столыпин — российский государственный деятель, премьер-министр в 1909–1911. Столыпин проводил жесткую политику на укрепление самодержавия, распустил Думу, ввел военно-полевые суды, ограничивал политические свободы. Будучи русским националистом, вел борьбу с национальными автономиями. Начал аграрную реформу, которая не была доведена до конца. Правление Столыпина отмечалось жестокими репрессиями, в это время возникли понятия "столыпинская реакция", "столыпинский галстук" и "столыпинский вагон"[4]. На Столыпина было совершено 11 покушений. Во время последнего, совершенного в Киеве анархистом Дмитрием Богровым, он был смертельно ранен.

Напомним, в конце января 2024 года мы писали о том, что Львовская область первой в Украине завершила декоммунизацию. По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в Лопатинской общине демонтировали последний советский памятник.

Ранее, 1 августа 2023 года, со щита монумента "Родина-мать" демонтировали советский герб. По словам временно исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислава Карандеева, символ СССР оставят в музее истории Украины.