Декоммунизация в действии: в центре Киева с обелиска демонтировали советскую символику

На боковых сторонах обелиска убрали звезды и аннотационную доску на русском языке. А также изменили надпись "1941" на "1939" — год, когда началась Вторая мировая война.

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В Киеве демонтировали советскую символику и убрали аннотационную доску на русском языке с обелиска "Город-герой Киев" на бывшей Площади победы (ныне Галицкая площадь). Об этом сообщают в пресс-службе Киевского городского совета со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анну Старостенко.

"Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Дальше будет!" — отметила Анна Старостенко.

Как добавляют в Департаменте, во время выполнения работ убрали звезды на боковых сторонах обелиска и аннотационную доску на русском языке. А также изменили надпись "1941" на "1939" — год, когда началась Вторая мировая война.

Напомним, что 24 марта Одесский городской совет разрешил снести бюст русскому писателю и поэту Максиму Горькому, одному из символов советской литературы. Бюст Горькому перенесут в другое место, как это было с памятниками императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Эти памятники хранятся в Одесском художественном музее.

Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II одесские коммунальщики завершили еще в декабре прошлого года. Вместо фигуры императрицы на постаменте установили флаг Украины.

В Одесской ОГА летом 2022 года напоминали мэру Одессы Геннадию Труханову о необходимости завершить процесс декоммунизации в городе. Чиновники призвали градоначальника переименовать улицы и убрать памятники Ленину.

Также 13 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нужно избавляться от практики открытия памятников и бюстов деятелям времен СССР, поскольку многие из них были вовлечены в массовые репрессии .