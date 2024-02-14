"Человеку 60 лет": Подоляк отреагировал заявления о своем брате, якобы живущем в РФ (видео)

По словам советника главы ОП, он не может нести ответственность за людей, которые выбрали жизнь в другой стране во времена Советскго Союза.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова российского политика Альфреда Коха о том, что его старший брат якобы является полковником ФСБ, который проживает в Москве. По этому поводу он высказался в эфире Breakfast Show 14 февраля.

"Не знаю на счет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей?", — заявил Подоляк.

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Мать поддерживает войну в Украине: Сырский вызывает беспокойство из-за родственников в РФ, — Guardian

Советник главы ОП отметил, что люди, о которых идет речь, во времена СССР выбрали жить в другой стране и на данный момент он с ними не поддерживает общение. Он также опроверг заявление о якобы работе своего брата в российских спецслужбах.

"Я не могу нести ответственность за других взрослых людей, точно так же как и Сырский и любой другой человек, родившийся в Советском Союзе. К КГБ и ФСБ мои родственники никогда не относились", — сказал он.

Подоляк о брате в РФ

Брат Подоляка в России: что сказал Кох

Бывший вице-премьер России Альфред Кох, проживающий в Германии, в прямом эфире на YouTube-канале российского журналиста Евгения Киселева заявил, что родной брат Михаила Подоляка проживает в столице РФ.

"У него брат полковник КГБ, живет в Москве", — сказал Кох.

Напомним, 28 января росСМИ сообщили, что в РФ инженер завода "Алмаз-Антей" застрелился из-за прилета ракеты по жилому дому в Харькове — она убила его родную бабушку. В предсмертной записке мужчина по имени Антон Горобец написал, что это была ракета, к которой он "приложил руки".

Ранее, 5 мая, сообщалось, что флаг Украины в Анкаре сорвал сотрудник аппарата Государственной Думы РФ Валерий Ставицкий, у которого есть родственники в Украине. Его сестра проживает в Киеве, а брат – в Лубнах Полтавской области.