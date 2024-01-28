Ракета попала в дом бабушки. Инженер завода "Алмаз-Антей" в РФ застрелился после обстрела Харькова

По информации российских пабликов, на заводе "Купол", где работал инженер, совершивший самоубийство, началась проверка Следственного комитета РФ.

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В Российской Федерации инженер завода "Алмаз-Антей" застрелился из-за прилета ракеты по жилому дому в Харькове — она убила его родную бабушку. Об этом сообщает российский информационный ресурс "Новая Великая Россия".

В предсмертной записке мужчина по имени Антон Горобец написал, что это была ракета, к которой он "приложил руки". Мужчина работал на заводе "Купол", входящем в концерн ВКО "Алмаз-Антей". Его тело нашел друг, который был обеспокоен отсутствием товарища на работе. В нагрудном кармане он нашел предсмертную записку.

Фото: Скриншот

"Я, Горобец Антон Игоревич, работал инженером Главного системного конструкторского бюро, концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина. Несколько дней назад ракета, к которой я приложил руку, прилетела в Харьков к дому, где жила моя бабушка по линии мамы, она умерла. Я не смог с этим жить. То, что сейчас происходит — ужас и кошмар. Больше в нем участвовать я отказываюсь, но и бабушку уже не вернешь. Простите меня, пожалуйста, но я — так больше не могу", — говорится в записке погибшего.

Фото: Скриншот

РосСМИ пишут, что на предприятии началась проверка Следственного комитета РФ, который считает, что это было убийство.

Официальные российские медиа и оппозиционные издания об этом событии не упоминают.

Обстрел в Харькове 23 января

Количество погибших в результате удара по Харькову в этот день достигло 11 человек, еще больше — 60 человек — получили ранения.

В тот день по городу россияне ударили трижды — около четырех часов утра, около семи утра (атаковали Киевский и Салтовский районы) и около 22:00 (снова ударили по Киевскому району).

Учитывая такие последствия, в четверг, 25 января, в Харькове был объявлен день траура.

Улицу Пушкинскую, обстрелянную российскими террористами, переименовали в честь Григория Сковороды.

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Повторное наступление: хватит ли сил у ВС РФ, чтобы захватить Харьков, — эксперт

Напомним, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 27 января заявил, что российские войска возобновили интенсивность своих наступательных действий на Купянском направлении. По его словам, серьезная ситуация сложилась в районе Синьковки и Табаевки, однако исключать риск более широкого наступления ВС РФ нельзя.