Ракета влучила в будинок бабусі. Інженер заводу "Алмаз-Антей" у РФ застрелився після обстрілу Харкова

За інформацією російських пабліків, на заводі "Купол", де працював інженер, котрий скоїв самогубство, розпочалася перевірка Слідчого комітету РФ.

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У Російській Федерації інженер заводу "Алмаз-Антей" застрелився через приліт ракети у житловий будинок в Харкові — вона вбила його рідну бабусю. Про це повідомляє російський інформаційний ресурс "Новая Великая Россия".

У передсмертній записці чоловік на ім’я Антон Горобець написав, що це була ракета, до якої він "доклав рук". Чоловік працював на заводі "Купол", що входить до концерну ВКО "Алмаз-Антей". Його тіло знайшов друг, який був стурбований відсутністю товариша на роботі. У нагрудній кишені він знайшов передсмертну записку.

Фото: Скріншот

"Я, Горобець Антон Ігорович, працював інженером Головного системного конструкторського бюро, концерну ПВО "Алмаз-Антей" імені академіка О.О. Розплетіна. Кілька днів тому ракета, до якої я доклав руку, прилетіла в Харків у будинок, де жила моя бабуся по лінії мами, вона померла. Я не зміг із цим жити. Те, що зараз відбувається — жах і кошмар. Більше в ньому брати участь я відмовляюся, але і бабусю вже не повернеш. Вибачте мене, будь ласка, але я так більше не можу", — йдеться у записці загиблого.

Фото: Скріншот

РосЗМІ пишуть, що на підприємстві розпочалася перевірка Слідчого комітету РФ, який вважає, що це було вбивство.

Офіційні російські медіа та опозиційні видання про цю подію не згадують.

Обстріл у Харкові 23 січня

Кількість загиблих в результаті удару по Харкову у цей день досягла 11 осіб, ще більше — 60 людей — дістали поранення.

У той день по місту росіяни вдарили тричі — приблизно о четвертій годині ранку, майже о сьомій ранку (атакували Київський та Салтівський райони) та приблизно о 22:00 (знову вдарили по Київському району).

Зважаючи на такі наслідки, у четвер, 25 січня, у Харкові було оголошено день жалоби.

Вулицю Пушкінську, обстріляну російськими терористами, перейменували на честь Григорія Сковороди.

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Повторний наступ: чи вистачить сил у ЗС РФ, щоб захопити Харків, — експерт

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 27 січня заявив, що російські війська відновили інтенсивність своїх наступальних дій на Куп'янському напрямку. За його словами, серйозна ситуація склалася в районі Синьківки та Табаївки, однак виключати ризик ширшого наступу ЗС РФ не можна.