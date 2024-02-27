Кабмин назначил главой НАПК Виктора Павлущика: чем интересны дела, которыми он занимался

Новый глава НАПК ранее расследовал коррупционную деятельность судов и прокуроров. Теперь он будет следить за подачей деклараций чиновников и проверять законность их состояния.

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27 февраля во время заседания Кабинета Министров назначили Виктора Павлущика на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Павлущик стал победителем конкурсного отбора, во время которого объяснил, что будет заниматься воплощением антикоррупционных требований Европейского Союза. О новом решении правительство сообщили в Telegram-канале "Правительство online".

В заметке указывается, что новое назначение состоялось по представлению Конкурсной комиссии, которая занималась отбором претендентов на главу одного из антикоррупционных ведомств Украины — НАПК.

Председатель НАПК — решение Кабмина от 27 февраля 2024 года Фото: Скриншот

Глава НАПК — детали биографии Павлущика

Виктор Павлущик — 38-летний новый глава НАПК, который заменил на посту Александра Новикова. Мужчина родился в Виннице, получил специальность "Правовед" в Национальной академии СБУ и специальность "Международный бизнес" в Киевском национальном университете им. Т. Г. Шевченко.

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Некоторое время работал оперуполномоченным СБУ, с 2015 — детектив в Национальном антикоррупционном бюро, а с 2017 года — заместитель руководителя отдела детективов, позже — руководитель отдела; имеет звание подполковника НАБУ, — рассказали на портале Общественного движения "Честно". Во время первых недель российского вторжения в феврале 2022 года участвовал в боевых действиях и за это награжден почетной грамотой.

В феврале 2024 года Павлущик принял участие в конкурсном отборе на должность главы НАПК и набрал при этом 137 баллов в тесте на общие способности. Во время беседы с членами конкурсной комиссии претендент объяснил, какими будут его первые шаги в случае назначения: познакомится с сотрудниками, реализует требования ЕС, займется дебюрократизацией и цифровизацией — об этом написали в Transparency International Ukraine.

Дела, которыми занимался новый руководитель НАПК, работая в НАБУ, касались имущества прокуроров и судей, пояснили на портале "Судебно-юридической газеты". При этом ему пришлось "обрабатывать огромные массивы информации о кандидатах на должности", пояснил детектив-антикоррупционер. Кроме того, журналисты Forbes Ukraine сообщили, что Павлущик может быть причастен к делу о так называемых "пленках судьи Вовка", в которых говорилось о системе взяток в судах.

Напоминаем, в декабре 2023 года НАПК открыло доступ к декларациям должностных лиц, которые были закрыты в связи с полномасштабным вторжением. Между тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перечислила пункты борьбы с коррупцией, которые должна выполнить Украина на пути в ЕС.