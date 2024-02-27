Кабмін призначив головою НАЗК Віктора Павлущика: чим цікаві справи, якими він займався

Новий голова НАЗК раніше розслідував корупційну діяльність судів та прокурорів. Тепер він стежитиме за поданням декларацій чиновників та перевірятиме законність їхніх статків.

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27 лютого під час засідання Кабінету Міністрів призначили Віктора Павлущика на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Павлущик став переможцем конкурсного відбору, під час якого пояснив, що займатиметься втіленням антикорупційних вимог Європейського Союзу. Про нове рішення уряд повідомили у Telegram-каналі "Уряд online".

У дописі вказується, що нове призначення відбулось за поданням Конкурсної комісії, яка займалась відбором претендентів на голову одного з антикорупційних відомств України — НАЗК.

Голова НАЗК - рішення Кабміну від 27 лютого 2024 року Фото: Скриншот

Голова НАЗК — деталі біографії Павлущика

Віктор Павлущик — 38-річний новий голова НАЗК, який замінив на посаді Олександра Новікова. Чоловік народився у Вінниці, здобув спеціальність "Правознавець" у Національній академії СБУ та спеціальність "Міжнародний бізнес" у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.

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Певний час працював оперуповноваженим СБУ, з 2015 — детектив у Національному антикорупційному бюро, а з 2017 року — заступник керівника відділу детективів, згодом — керівник відділу; має звання підполковника НАБУ, — розповіли на порталі Громадського руху "Чесно". Під час перших тижнів російського вторгнення у лютому 2022 року брав участь у бойових діях і за це нагороджений почесною грамотою.

У лютому 2024 року Павлущик взяв участь у конкурсному відборі на посаду голови НАЗК і набрав при цьому 137 балів у тесті на загальні здібності. Під час бесіди з членами конкурсної комісії претендент пояснив, якими будуть його перші кроки у випадку призначення: познайомиться з працівниками, впровадить вимоги ЄС, займеться дебюрократизацією та цифровізацією — про це написали у Transparency International Ukraine.

Справи, якими займався новий керівник НАЗК, працюючи в НАБУ, стосувались майна прокурорів та суддів, пояснили на порталі "Судово-юридичної газети". При цьому йому довелось "опрацьовувати величезні масиви інформації щодо кандидатів на посади", пояснив детектив-антикорпупційник. Крім того, журналісти Forbes Ukraine повідомили, що Павлущик може бути причетний до справи про так звані "плівки судді Вовка", в яких ішлося про систему хабарів в судах.

Нагадуємо, у грудні 2023 року НАЗК відкрило доступ до декларацій посадовців, які були закриті у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перелічила пункти боротьби з корупцією, які має виконати Україна на шляху до ЄС.