Посадовці стали альфонсами: треба протидіяти корупції за законами воєнного часу, — експерт (відео)

Прояви корупції є не тільки на вищих щаблях ЗСУ чи Міноборони, чи у парламенті. Потрібно покращувати закон про протидію корупції, адже все ще зберігся механізм, який дозволяє чиновникам отримувати "подарунки" від родини, каже експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентин Гладких.

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У проявах можливої корупції на військових замовленнях та навкруги ЗСУ, як у випадку зі скандалом навкруги родини Гринкевичів, люди бачать тільки верхівку айсберга. Насправді подібні негативні явища існують на більш низьких ланках, навіть на рівні окремих підрозділів чи волонтерів. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив кандидат філософських наук та експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентин Гладких.

З його слів, правоохоронні органи мають діяти з усією жорсткістю відповідно до умов воєнного часу, а подібні корупціонери мають гнити за ґратами. Ці люди просто наживаються на крові й такому просто немає жодного виправдання, зазначає експерт.

"Подібні корупціонери приносять страждання мільйонам українців, — акцентує Валентин Гладких. — І дуже добре, що СБУ зараз пропрацьовує і їхніх контрагентів, які допомогають у корупційних оборудках".

На думку кандидата філософських наук, саме страх покарання може пересилити бажання нажитись на війні, а тому відповідні правоохоронні структури мають працювати найактивніше і результативніше. Проте для цього необхідно ще й активізувати інституційний потенціал, організаційний потенціал та кадровий потенціал, адже в один момент відповідні органи контролю, які 30 років перебували в стані корозії, стати чесними та прозорими.

Фахівець відзначає, що вже почались перші виплати людям, які допомогають викривати корупцію і таку ініціативу влади можна тільки привітати. Тепер будь-який громадянин, якого примушують до хабаря або запрошують долучитись до корупційної схеми може заробити чесну винагороду та ще й допомогти посадити корупціонерів.

За словами Валентина Гладких, корупціонери будуть завжди й в будь-якій країні світу, але тут важливо як державна система працює та знищую подібні корупційні загрози. Головною задачею і суспільства і влади полягає в тому, щоб державна система належним чином працювали попри існування подібних корупціонерів та мала можливість швидко реагувати та карати за подібні випадки.

Одним з інструментів боротьби з посібниками корупціонерів фахівець вбачає принцип "нульового декларування", коли кожен громадянин України відзвітує до Податкової про все своє майно. Причому це будуть абсолютно непублічні данні. Але завдяки цьому можна буде відстежити, яким чином якась бідна бабуся, теща чи "вільна художниця" стала в один момент мільйонеркою.

"Згідно закону "держслужбовці не мають права отримувати коштовні подарунки, але можуть їх отримувати від близьких родичів", а тому ніхто не спитає посадовця, з яких грошей теща подарувала йому маєток у Маямі, — зазначає Валентин Гладких. — Це виходить, що в Україні з'явився цілий панівний клас посадовців-альфонсів і утриманців, якщо перечитати їхні декларації".

Чомусь нікого не дивує, що дружина депутата, або тітка саме за його каденцію зненацька стала заможньою бізнесменкою, акцентує експерт. І нікого не дивує, що поки хтось не став міністром його теща не дарувала йому готелі десь в Європі, не зрозуміло на які гроші їх придбавши.

Раніше Фокус писав, що у родині Гринкевичів вперше відреагували на скандал із закупівлями МО. Син Ігоря Гринкевича назвав скандал, де фігурує його батько, замовним.