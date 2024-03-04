"Нужно второе СИЗО в Киеве": в платных камерах нет мест, — Малюська

Министр юстиции Украины заявил о дефиците так называемых VIP-камер. По словам Дениса Малюськи, платные камеры в СИЗО в Киеве пользуются "бешеной популярностью".

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Свободных мест в платных камерах следственных изоляторов (СИЗО) в Украине нет. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью "РБК-Украина".

По его словам, инициатива нашла отклик и "прекрасно работает".

"Свободных мест нет. Платные камеры пользуются в Киеве бешеной популярностью. Я думаю, что если бы мы вдвое больше ввели этих платных камер, все равно были бы заняты все", — убежден министр.

Малюська добавил, что сейчас существует необходимость еще одного следственного изолятора в столице.

"Реально, у меня некуда людей девать, нам надо второе СИЗО в Киеве. Это на самом деле актуальный вопрос. Это очень и очень сложная ситуация, и по прогнозам правоохранителей, она будет только ухудшаться, потому что у нас криминальная ситуация ухудшается. А что касается финансов, платные камеры быстро окупились. Поэтому это прекрасный бизнес-проект", — заверил глава Минюста.

Что известно о платных камерах в СИЗО

Платные камеры — это экспериментальный проект Министерства юстиции. Его запустили в 2020 году. Ими могут воспользоваться люди, которые находятся в изоляторах временного содержания.

По данным портала "Слово и дело", по состоянию на 15 января 2024 года платными камерами воспользовался 781 человек. Всего в Украине функционирует 28 таких государственных учреждений. От так называемых VIP-камер государственный бюджет получил 24 миллиона 978,7 тысяч гривен. 14,6 миллионов из них составляет доход от платных камер в Киевском СИЗО.

По данным сервиса онлайн-бронирования улучшенных камер, в Киевском СИЗО такая услуга стоит 2 тысячи гривен в сутки, 8 тысяч — на неделю и 12 тысяч — в месяц.

Немного дешевле стоят сутки во Львовском учреждении исполнения наказаний — 1 тысяча гривен. Неделя обойдется в 3,5 тысячи и 4 тысячи придется заплатить за месяц.

Самые дешевые платные камеры в Ивано-Франковске: один день — 290 гривен, неделя — 991 гривна, месяц — 1699 гривен.

Напомним, 27 октября 2023 года министр юстиции Денис Малюська сообщил, что украинские заключенные получили возможность работать на шахтах и добывать в забоях уголь. За смену бригада поднимает на поверхность более 20 тонн угля и получает за это достойную зарплату.