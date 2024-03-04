"Треба друге СІЗО в Києві": у платних камерах немає місць, — Малюська

Міністр юстиції України заявив про дефіцит так званих VIP-камер. За словами Дениса Малюськи, платні камери в СІЗО в Києві користуються "шаленою популярністю".

Related video

Вільних місць у платних камерах слідчих ізоляторів (СІЗО) в Україні немає. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, ініціатива знайшла відгук і "прекрасно працює".

"Вільних місць немає. Платні камери користуються в Києві шаленою популярністю. Я думаю, що якби ми вдвічі більше запровадили цих платних камер, все одно були б зайняті всі", — переконаний міністр.

Малюська додав, що наразі існує необхідність ще одного слідчого ізолятора в столиці.

"Реально, в мене нема куди людей дівати, нам треба друге СІЗО в Києві. Це насправді актуальне питання. Це дуже і дуже складна ситуація, і за прогнозами правоохоронців, вона буде лише погіршуватись, бо у нас кримінальна ситуація погіршується. А щодо фінансів, платні камери швидко окупилися. Тому це прекрасний бізнес-проект", — запевнив глава Мін'юсту.

Що відомо про платні камери в СІЗО

Платні камери — це експериментальний проєкт Міністерства юстиції. Його запустили у 2020 році. Ними можуть скористатися люди, які знаходяться в ізоляторах тимчасового утримання.

За даними порталу "Слово і діло", станом на 15 січня 2024 року платними камерами скористалася 781 особа. Всього в Україні функціонує 28 таких державних установ. Від так званих VIP-камер державний бюджет отримав 24 мільйони 978,7 тисяч гривень. 14,6 мільйонів з них становить дохід від платних камер у Київському СІЗО.

За даними сервісу онлайн-бронювання покращених камер, у Київському СІЗО така послуга коштує 2 тисячі гривень на добу, 8 тисяч — на тиждень і 12 тисяч — на місяць.

Трохи дешевше коштує доба у Львівській установі виконання покарань — 1 тисяча гривень. Тиждень обійдетьсяу 3,5 тисячі і 4 тисячі доведеться заплатити за місяць.

Найдешевші платні камери в Івано-Франківську: один день — 290 гривень, тиждень — 991 гривня, місяць — 1699 гривень.

Нагадаємо, 27 жовтня 2023 року міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що українські ув'язнені отримали можливість працювати на шахтах і видобувати в забоях вугілля. За зміну бригада підіймає на поверхню більш як 20 тонн вугілля й отримує за це достойну зарплату.