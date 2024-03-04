Чтобы россияне не видели: на Запорожье проводят скрытый тендер на строительство фортификаций

По данным СМИ, профильное управление скрыло название и документацию тендера на строительство фортификационных сооружений в регионе. Причем этом уже второе объявление тендера — в прошлый раз он провалился.

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В Запорожской области власти прибегли к нестандартным методам, чтобы обеспечить конфиденциальность процесса закупки. Недавно на площадке ProZorro была обнаружена скрытая закупка материалов на строительство взводно-опорного пункта на сумму 117 млн гривен. Интересно, что информация о лоте и его ожидаемой стоимости отсутствует на странице тендера. Об этом 4 марта пишет издание "Главком".

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Слишком слабая оборона: NYT об украинских фортификационных сооружениях (фото)

Как утверждает СМИ, Управление капитального строительства Запорожской областной государственной администрации выделило этой закупке надпись: "Временно замаскировано, чтобы р*сня не подглядывала".

По данным журналистов, тендер был объявлен еще 4 января 2024 года, однако из-за отсутствия предложений от потенциальных участников он был отменен. Кроме того, из-за нехватки финансирования другой тендер на сумму 88,5 млн гривен, предполагавший закупку заградительных бетонных пирамид, также был отменен. Планировалось, что весь товар должен был быть поставлен до середины марта.

Ранее, Иван Федоров, глава Запорожской ОВА, сообщил, что Кабинет Министров выделил 1,3 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений на Запорожском направлении. По его словам, к строительству привлечены как военные, так и гражданские подрядчики, и отдельные работы проводятся даже ночью.