Дождь с мокрым снегом и потепление до +12: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В первые дни рабочей недели, как прогнозируют синоптики, в Украине ожидается похолодание с осадками в виде мокрого снега, но уже со среды температура воздуха в регионах начнет повышаться.

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Погода в Украине в течение недели будет нестабильной и влажной — пройдут дожди с мокрым снегом. Вместе с тем днем в большинстве областей страны будет наблюдаться плюсовая температура. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

18 марта

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Украине облачно. В западных областях ожидается небольшой мокрый снег, а в Карпатах — умеренный снег. Однако на выходных Укргидрометцентр предупреждал о значительной снеголавинной опасности (3-й уровень) в связи с оттепелью на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

На остальной территории прогнозируется дождь, в северных и центральных областях — дождь с мокрым снегом. Температура днем на западе Украины от 0…+5°С, в большинстве областей — +2…+7°С, а на востоке и юге ожидается до +7…+12°С градусов.

Ветер северо-западный, на Левобережье южный со скоростью 5-10 м/с. На дорогах западных областей местами возможна гололедица.

Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области

В столице в понедельник облачно, возможны дождь и мокрый снег. Температура днем будет в районе +2…+7°С, а ночью от -1…+2°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Фото: Укргидрометцентр

19 марта

Во вторник в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая погода. Пройдут осадки в виде дождя, туманов и мокрого снега. Кое-где возможен туман. В западной части на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°С, днем +6…+11°С; в западных областях ночью -4…+1°С, днем +1…+6°С.

Фото: Укргидрометцентр

20 марта

В среду осадки пройдут в центральных, западных и местами северных областях. На юге и востоке преимущественно сухо. В Карпатах ожидаются снег и мокрый снег. В западных областях местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°С, днем +6…+11°С; в западных областях ночью -2…+3°С, днем +1…+6°С.

21 марта

В четверг в южных и юго-западных областях Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом, в остальной стране без существенных осадков. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°С, днем +7…+12°С.

Фото: Укргидрометцентр

22 марта

В пятницу существенных осадков не ожидается, лишь к вечеру на Волыни пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°С, днем +7…+12°С.

Фото: Укргидрометцентр

Народный прогноз

Как прогнозирует народный синоптик Наталка Диденко, в Украине в начале недели ожидаются похолодание и мокрый снег, в большинстве областей понижение температуры воздуха. В течение дня 18 марта будет максимально +2…+6°С. Только на востоке, юге, а также на Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине еще будет теплая погода — +5…+10°С, на Луганщине, Донетчине и в Запорожской области — до +12°С.

По информации Диденко, будет преобладать влажная воздушная масса — идут атмосферные фронты. Потому и дождь будет смешиваться с мокрым снегом.

"Оденьтесь в понедельник теплее и внимательнее обычного рулите и двигайтесь на дорогах и тротуарах. Со среды снова потеплеет)", — обещает Диденко.

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