Дощ із мокрим снігом і потепління до +12: прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

У перші дні робочого тижня, як прогнозують синоптики, в Україні очікується похолодання з опадами у вигляді мокрого снігу, але вже із середи температура повітря в регіонах почне підвищуватися.

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Погода в Україні протягом тижня буде нестабільною і вологою — пройдуть дощі з мокрим снігом. Водночас удень у більшості областей країни спостерігатиметься плюсова температура. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

18 березня

За прогнозами синоптиків, у понеділок в Україні хмарно. У західних областях очікується невеликий мокрий сніг, а в Карпатах — помірний сніг. Однак на вихідних Укргідрометцентр попереджав про значну сніголавинну небезпеку (3-й рівень) через відлигу на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

На решті території прогнозується дощ, у північних і центральних областях — дощ із мокрим снігом. Температура вдень на заході України від 0...+5°С, у більшості областей — +2...+7°С, а на сході та півдні очікується до +7...+12°С градусів.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південний зі швидкістю 5-10 м/с. На дорогах західних областей місцями можлива ожеледиця.

Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та Київській області

У столиці в понеділок хмарно, можливі дощ і мокрий сніг. Температура вдень буде в районі +2...+7°С, а вночі від -1...+2°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Фото: Укргідрометцентр

19 березня

У вівторок у більшості областей України збережеться нестійка погода. Пройдуть опади у вигляді дощу, туманів і мокрого снігу. Подекуди можливий туман. У західній частині на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6°С, удень +6...+11°С; у західних областях уночі -4...+1°С, удень +1...+6°С.

Фото: Укргідрометцентр

20 березня

У середу опади пройдуть у центральних, західних і місцями північних областях. На півдні та сході переважно сухо. У Карпатах очікуються сніг та мокрий сніг. У західних областях місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6°С, удень +6...+11°С; у західних областях уночі -2...+3°С, удень +1...+6°С.

21 березня

У четвер у південних і південно-західних областях України пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом, у решті країни без істотних опадів. Вітер східної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6°С, удень +7...+12°С.

Фото: Укргідрометцентр

22 березня

У п'ятницю істотних опадів не очікується, лише до вечора на Волині пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6°С, вдень +7...+12°С.

Фото: Укргідрометцентр

Народний прогноз

Як прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко, в Україні на початку тижня очікуються похолодання та мокрий сніг, у більшості областей зниження температури повітря. Протягом дня 18 березня буде максимально +2...+6°С. Лише на сході, півдні, а також на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині ще буде тепла погода — +5...+10°С, на Луганщині, Донеччині та в Запорізькій області — до +12°С.

За інформацією Діденко, переважатиме волога повітряна маса — йдуть атмосферні фронти. Тому й дощ змішуватиметься з мокрим снігом.

"Одягніться в понеділок тепліше й уважніше, ніж зазвичай, кермуйте та рухайтеся на дорогах і тротуарах. З середи знову потеплішає)", — обіцяє Діденко.

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