До +15 градусов, а перед тем снег и гололед: синоптик рассказала, когда придет весна

Первая половина недели должна обозначиться дождями, а местами и снегом с заморозками. Однако уже к выходным в Украине потеплеет, и дни будут проходить без осадков.

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В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди и даже снег, но уже к концу недели погода изменится. О том, когда наконец придет весна, в комментарии NV 19 марта рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Прогноз погоды на неделю

"В большинстве областей в ближайшие двое суток — 19 и 20 марта — ожидаем осадки, преимущественно в виде дождя различной интенсивности. Дождь то будет прекращаться, то снова начинаться", — рассказала она.

Эксперт не исключает, что ночью кое-где дождь может переходить в мокрый снег. В частности, ночью 19 марта будет снежить в западных регионах, ведь температура в ночные часы там опустится до -5°C. Днем столбики термометров будут фиксировать до +6°C.

"В западных областях местами возможна гололедица в ближайшие дни, водителям надо быть внимательными", — отметила Птуха.

В остальных областях ночью ожидаются смешанные осадки, ближе к юго-востоку — дожди. Ночью 19 и 20 марта прогнозируют +4...-2°C, а днем — +3...+9°C. На юго-востоке температура будет несколько выше — до +12°C.

19 марта в центральной и южной частях страны, а 20-21 марта еще и на западе возможны туманы.

Вторая половина недели обещает быть значительно теплее и пройти без осадков. Дожди ожидаются только на юге и в центре.

"В остальных областях 21 числа будет царить погода без осадков. 22-23 марта в большинстве областей без осадков, только в южных и западных областях местами еще может быть небольшой дождь", — объяснила синоптик.

Ночью на 23 марта столбики термометров будут фиксировать 0...+6°C, а днем — +9...+15°C. Порывов ветра не предвидится.

Выходные также должны пройти преимущественно без осадков. Птуха спрогнозировала "весеннюю переменчивую погоду" на эти дни.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве в ближайшее время будут продолжать идти дожди. Ночью на 20 марта ожидается дождь с мокрым снегом и 0...+3°C. Днем несколько потеплеет — до +5...+7°C.

С 21 марта погода изменится — до конца недели осадков уже не предвидится. В то же время температура будет только повышаться: 21 и 22 марта — днем до +10°C, а 23 марта — даже до +14°C.

"Это уже настоящие весенние показатели", — подчеркнула эксперт.

Напомним, в Одесской области начали просыпаться сурки. Они "дежурят" возле нор, и это зрелище удалось сфотографировать представителям организации Rewilding Ukraine.

В Днепропетровской области перевернулась маршрутка, полная людей. Пятеро пассажиров погибли, еще 12 — получили травмы. Также пострадал сам водитель, который не справился с управлением.